Zohorna šel do hry hned po příletu z Toronta. Je to sen, řekl po premiéře na MS

Riga - Jen pár hodin po příletu z Kanady naskočil útočník Radim Zohorna hned do utkání na mistrovství světa v Rize proti Švýcarsku a byl šťastný, že se dočkal účasti na velké mezinárodní akci. Dojem mu ale kazila porážka 2:4. Sedmadvacetiletý hráč Toronta Maple Leafs, který působil na farmě v celku Toronto Marlies v AHL, napodobil své starší bratry Tomáše a Hynka. Ti už mají na kontě nejen starty na světových šampionátech, ale i na olympijských hrách. Pětatřicetiletý Tomáš navíc neváhal přiletět jej podpořit přímo v hledišti Areny Riga.

"Je to sen mít na dresu znak. Snil jsem o to, když jsem viděl bráchy. Na nervozitu jsem ani nepomyslel, však mi není dvacet," řekl novinářům Zohorna, který se dostal dodatečně na soupisku stejně jako už před ním další forvard Radan Lenc za zraněné Lukáše Sedláka a Filipa Chytila díky novému pravidlu o výměně ze zdravotních důvodů vyřazených hráčů.

S bratry Tomášem a Hynkem se v národním týmu potkal i v jednom útoku. Tomáš z Pardubic startoval na čtyřech MS a dvou olympiádách a do Rigy přiletěl sourozence podpořit. Dvaatřicetiletý Hynek ze švédského Oskarshamnu, který letos neprošel posledním škrtem, má na kontě dvě účasti na světových šampionátech a loni byl v Pekingu.

"Tomáš přiletěl sem na otočku, s tím se uvidíme hned po zápase. Narychlo našel letenku, že chtěl vidět můj první zápas. Super, jsem rád, mám tu i strejdu," podotkl Zohorna. S dalšími blízkými se o dojmy teprve podělí. "S rodiči budu volat zítra. Určitě mají radost."

Na cestu se vydal v sobotu v pět odpoledne z Toronta a v Rize přistál hodinu po poledni. "Byl to hodně dlouhý den. Ani jsem nespal mezitím. Bohužel nemůžu spát, ani prášky jsem si nechtěl brát. Zkoušel jsem usnout, ale bohužel. Měl jsem hodinu spánku, než jsem jel na zimák, to mi trochu pomohlo," prohlásil Zohorna, ale na nepohodlnost si při své výšce 198 centimetrů nestěžoval. "Naštěstí létám lepší třídou, takže to bylo jakž takž."

Bylo podle něj nejlepší hned naskočit od utkání. "Pomůže to i na jet lag. Teď budu unavený a líp usnu, abych prospal celou noc. To bych potřeboval. Zítra to ale bude perné. Musím se nachystat na úterý," doufal, že bude dobře nachystaný na úterní odpolední zápas s Kanadou.

Pro Zohornu skončila sezona v noci na čtvrtek středoevropského času po vyřazení v semifinále Východní konference po porážce s Rochesterem 0:3 na zápasy. Hned potom přišel kontakt od generálního manažera Martina Havláta. "Bylo to úplně ric pic bum. Hráli jsme ve středu a dvě hodiny po zápase už mi volali a ptali se, kdyby byla možnost, jestli by to mohli udělat podle nového pravidla. Hned jsem říkal, že určitě. V pátek mi to potvrdili. Havlát se zasadil, abych šel na prohlídku dřív, šel jsem před klukama. Bylo to rychlé. Balil jsem a letěl," popsal urychlení výstupní prohlídky v Torontu.

Naskočil do čtvrtého útoku v centru mezi Lencem a Danielem Voženílkem a snažil se dodržovat systém kouče Kariho Jalonena. "Ukázali mi pár videí. Je to hodně podobný systém jako jinde, jen detaily jsou jiné. Klukům jsem řekl, ať mi pomáhají. Kdybych někde bloudil, ať mi řeknou. Samozřejmě by bylo lepší, kdybych měl čas se nachystat na kempu nebo tak. Ale je to, jak to je," prohlásil Zohorna.

Během sezony odehrál v NHL osm utkání za Calgary a dva duely za Toronto, jinak působil na farmách v AHL v celcích Calgary Wranglers a Toronto Marlies. Takže je na změny týmů zvyklý. "Setkal jsem se už s 300 lidmi v pěti týmech. Zapomínám lidi, jak se jmenujou. Letos je to fakt náročné, takhle jsem si to nepředstavoval," vrátil se k náročné sezoně v zámoří.

Po dvou letech v Pittsburghu, kde stihl 25 utkání v NHL, si představoval větší šanci. Ale nechtěl sezonu v Severní Americe moc hodnotit a soustředí se na úspěch na šampionátu. "To je na knihu, to musíme sednout na kafe někam. Bylo toho strašně moc, nevím, kde začít. Když tak po mistrovství světa, třeba se to tu zlepší tím, že uděláme medaili," dodal Zohorna.