Brno - Hokej v důvěrně známém prostředí si díky účasti na turnaji Carlson Hockey Games užívá útočník Hynek Zohorna. Před rokem odešel z Brna do finského Lahti, tento týden se do haly Komety vrátil. V přípravě českého týmu se chce pokusit zúročit tuto výhodu a udržet si místo v kádru až do mistrovství světa, které začne za týden na Slovensku.

Brněnský led osmadvacetiletý Zohorna velmi dobře zná. Před rokem na něm hrál finálovou sérii proti Třinci. "Hned mi to připomnělo, kde jsem měl svoje místo a kde jsem měl postavené hokejky, když jsem šel na led. Sedm let jsem si bral hokejky pořád zleva, teď jsem je měl ale vpravo," řekl s úsměvem jeden ze tří hokejových sourozenců.

Ve čtvrtek český tým podlehl Finsku 2:3 především kvůli nepovedené první polovině zápasu. O nápravu bude usilovat proti světovým šampionům Švédům, kteří ve středu ve Stockholmu přestříleli Rusko 6:4

"Mají tam 16 hráčů z NHL a bude to něco jiného, určitě pořádná prověrka před mistrovstvím světa. Finové tam neměli možná ani jednu takovou posilu, všechny jim dorazí až na šampionát, takže o to těžší ten zápas bude," přemítal Zohorna, který byl i u posledního vzájemného souboje s Tre kronor před třemi měsíci na Švédských hokejových hrách ve Stockholmu.

"Je to těžké porovnávat. Mají teď jiný tým. V únoru měli tým složený ze švédské ligy, teď jim přijely největší hvězdy," připomněl Zohorna, jenž tehdy nastoupil v jedné útočné formaci s oběma bratry. Tomáš byl na pozici centra, Radim na druhém křídle.

To se ale nyní kvůli Radimově zdravotnímu stavu opakovat nebude. "Ve středu měl nějaké střevní potíže, byl u doktora a dostal dvě infuze. Dnes mu mají přijít výsledky a dozví se, jestli tam měl třeba zánět. Tým opustil a léčí se doma," uvedl Zohorna. Tomáše ale vedle sebe mít bude spolu s Jiřím Sekáčem. "Už jsme spolu v přípravě hráli a funguje nám to."

S mužstvem je v přípravě již takřka měsíc. "Je to dlouho, ale alespoň nepřibírám," smál se Zohorna. "Jsem pořád v tempu a nijak mi to nevadí. Je to lepší, než se připravovat sám. A jsem na to zvyklý z Komety, s kterou jsme hráli vždycky do půlky dubna," konstatoval Zohorna.

Stejně jako ostatní sleduje i vývoj v bojích o Stanley Cup. "Čeká se na kluky z Bostonu Davida Pastrňáka a Davida Krejčího a Tomáše Hertla ze San Jose. Mají to tam oba týmy 2:2 v sérii, takže uvidíme, jak to bude po tomhle týdnu," podotkl Zohorna.

Nedávnem rozhodl o své klubové budoucnosti a upsal se Chabarovsku, kde bude hrát se starším bratrem Tomášem. "Měli bychom letět někdy po polovině července. Bude nás tam pět kluků z Česka a já se na to moc těším. Chtěl jsem zkusit Rusko, navíc vyhrála touha působit v Amuru jako bratrské duo. Brácha už je tam pátou sezonu, takže mi pomůže překonávat časové posuny a podobně. Lítání se nebojím," ujistil Zohorna.

"Měli jsme s bráchou nabídky i z jiného klubu, ale nakonec jsme se rozhodli pro Chabarovsk. Myslím, že nám to pomůže. Známe se, bude tam pět Čechů, žádný Kanaďan, Švéd nebo Fin. O to je to lepší, bude možné si udělat svou pohodu," řekl Zohorna.