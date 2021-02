Zohorna ozdobil vítězný návrat do Pardubic dvěma asistencemi

Pardubice - Předchozích pět sezon oblékal hokejový útočník Tomáš Zohorna dres Chabarovsku. Šestou už v Amuru nedokončil, z Kontinetální ligy se vrátil zpět do extraligových Pardubic. Dnes při svém prvním startu za Dynamo prožil vítězný návrat. K ukončení série tří porážek a výhře 5:2 nad Olomoucí pomohl dvěma nahrávkami.

"Můj první zápas, takže jsem hlavně rád, že jsme vyhráli a přerušili tu šňůru porážek. Nebylo to ještě úplně ono, necítil jsem se úplně dobře, pořád mám ještě jetlag. Ale je fajn, že jsme začali výhrou. A ty asistence, to je další plus," řekl v on-line rozhovoru po utkání třiatřicetiletý Zohorna.

Zohorna nastoupil ve středu elitní formace s Robertem Kousalem a Anthonym Camarou. "Do příletu jsem nevěděl, s kým budu hrát, ale neřešil jsem to nijak, protože v týmu je spousta dobrých hráčů. Každopádně my se spolu s Robertem známe dlouho. Hráli jsme tady spolu roky, pak také v reprezentaci. Známe se dlouho a díky tomu může jeden vědět, co čekat od toho druhého," řekl Zohorna.

"Cama poznávám, ale je to každopádně střelec s rychlou střelou, dnes dával góly v přesilovce. Je fajn mít vedle sebe střelce, který se umí trefit z každé situace. Gól umíme dát každopádně všichni tři. Teprve jsme začali, ale věřím, že to bude ještě lepší a lepší. Fungovalo nám to, tak si myslím, že není důvod to měnit," dodal Zohorna.

S Chabarovskem byl spjatý dlouhodobě a nebylo tak pro něho úplně snadné klub opouštět. "Zažil jsem tam krásných šest sezon. Parádně se rozloučili se mnou fanoušci po tom posledním zápase, byl jsem z toho dojatej... Bylo to fajn, ale pro mě převážil ten návrat domů a jsem rád, že jsem dostal od pana (majitele Dynama) Dědka nabídku týmu pomoct. Těším se na další zápasy," řekl Zohorna.

Poté, co nabídku dostal, udělal rychlé rozhodnutí. "Bylo to hodně rychlé," připustil Zohorna. "Byla myslím středa, kdy mi volal agent, pak i pan Dědek. Ptal se, jak to se mnou vypadá. Do té doby jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Měl jsem myšlenku někdy v únoru odletět a být u porodu s manželkou. Vzal jsem si dva dny na rozmyšlenou, s manželkou jsme to probrali a pak jsem se rozhodl tu nabídku přijmout," přiblížil Zohorna.

Vedle jiného ho oslovilo, jak vysoko klub v extralize cílí. "Pan Dědek to řekl už několikrát, že chce letos udělat co nejlepší výsledek. A já jsem to přijal s tím, že chci proto udělat všechno, aby tým skončil co nejlépe. A právě proto jsem tady, abych pomohl týmu," uvedl Zohorna.

Intenzivně vnímá, že Dynamo je po letech tápání na vzestupu. "Hodně kluků se mění, ten tým se skládá, ale myslím, že je to dobrý začátek něčeho. Pak už půjde jen o to tenhle tým udržet, případně ho ještě posílit, ale já věřím, že Pardubice budou brzy zase mezi těmi top týmy," konstatoval Zohorna.

Asistent trenéra David Havíř na tiskové konferenci po utkání prohlásil, že právě Zohorna byl důležitým faktorem v cestě pardubického týmu za třemi body. "Hrál výborně, pomohl celé té lajně, zvedla se. Byl skvělý na puku, vidí, je bojovný, skvělý v předbrankovém prostoru. Výborná práce, dnes nám opravdu moc pomohl," ocenil Havíř.