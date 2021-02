Zohorna dál čeká na šanci v NHL, na farmě ale zazářil třemi body

Wilkes-Barre (USA)/Praha - Hokejový útočník Radim Zohorna stále čeká na svou šanci v NHL, ve středu ale prožil dosud nejlepší zápas ve farmářské AHL. V barvách týmu Wilkes-Barre/Scranton Penguins pomohl k výhře nad Hershey (4:2) třemi body za dva góly a nahrávku. Skvělá bilance potvrzuje jeho slova o tom, že čím dál lépe přivyká zámořskému hokeji.

Čtyřiadvacetiletý Zohorna byl po souboji s týmem Bears zvolen první hvězdou zápasu. Tříbodové vystoupení korespondovalo s jeho pocity. "S přáteláky to pro mě byl už sedmý zápas v sezoně a konečně jsem se cítil výborně. Už se to blížilo tomu, jak jsem se cítil v Česku. Zvykám si a každým zápasem je to lepší a lepší. Pracujeme tu na tom s kondičním trenérem na ledě i mimo něj," uvedl Zohorna.

Od lednového příchodu na kemp Pittsburghu stále vstřebává svět, do něhož se při prvním zahraničním angažmá vrhnul. "Všechno mi tady vyrazilo dech. Přístup, jaký k tomu mají, lidi, co se tomu věnují, jak je všechno propojené, jak tu vše funguje a jak tu má všechno hlavu a patu. Vše se při tréninku natáčí, mají různé aplikace na herní systém, vyhodnocování hráčů a podobné věci," přiblížil Zohorna v rozhovoru poskytnutém agenturou Sport Invest, která jej zastupuje.

Vše si přes tvrdou práci náležitě užívá. "Jsem moc rád, že tu jsem a věřím, že mi to do budoucna hodně pomůže se zlepšovat. I život v Americe je super. Žiju v menším městečku se 40 tisíci obyvateli, příroda kolem je nádherná. Bydlím navíc na kraji města, takže v přírodě jsem po pár metrech," přiblížil Zohorna.

Asi největší rozdíl v porovnání s českou extraligou, v níž sezonu v barvách Mladé Boleslavi rozehrál, spatřuje v rychlosti. "První dojmy byly neuvěřitelné. Kvůli menšímu hřišti bylo pro mě všechno najednou strašně rychlé a na nic jsem neměl čas. V útočném pásmu se všech pět hráčů snaží být u sebe a presovat, navíc je tu hodně mladých kluků, kteří se všichni chtějí dostat nahoru, takže makají, bruslí a napadají. V Česku je to prostě jiná soutěž než tady. Tady je hra mnohem rychlejší. Ze začátku jsem s tím měl problém, ale už si na to zvykám," pochvaloval si Zohorna.

Přiznal, že mu nijak nepomohlo, jak byl díky odehrání 21 extraligových zápasů rozehraný. "Myslel jsem si, že to bude výhoda, ale první zápasy jsem měl pocit, že tu hraju úplně jiný sport. Ten rozdíl byl opravdu velký. Teď už je to ale lepší a tu rozehranost mohu začít využívat," věřil Zohorna, na jehož kontě v AHL je dosud za pět zápasů pět bodů (2+3).

Jak moc je pod drobnohledem trenérů prvního týmu Penguins, Zohorna neřeší. "Upřímně řečeno nevím. Soustředím na to, abych podával co nejlepší výkony tady. Jestli pak v budoucnu přijde nějaká šance nebo nepřijde, to aktuálně v hlavě nemám. Cílem je jednoznačně zvyknout si na zámořský hokej," zdůraznil Zohorna.

Inspirativní pro něho mohlo být setkání se svým vzorem Sidneym Crosbym, kapitánem Penguins. "Potkal jsem se s ním hned druhý den, kdy jsem si šel vypékat brusle a on tam zrovna byl taky. Strávili jsme spolu asi dvacet minut a celou dobu jsme si povídali. Hrozně mě překvapil, jaký je. Velmi skromný a komunikativní. Ptal se mě na všechno možné i na Česko. Měl jsem z toho setkání velký respekt, ale je opravdu hodně příjemný. Během kempu jsme měli i tréninkové zápasy proti sobě, tak jsem si s ním i zahrál," připomněl Zohorna.

Jednoznačným cílem pro něho je, aby byl neustále ve stejném mužstvu spolu s Crosbym. "Moje ambice je dostat se do NHL. Na tom budu neustále pracovat a makat tady. Když to přijde, tak to přijde. Snažím se na to moc nemyslet a maximálně se soustředím na hru tady," uzavřel Zohorna.