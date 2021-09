Účastníci mávají 17. září 2021 s vlaječkami s logy zimních olympijských her a paralympiády v Pekingu 2022.

Účastníci mávají 17. září 2021 s vlaječkami s logy zimních olympijských her a paralympiády v Pekingu 2022. ČTK/AP/Mark Schiefelbein

Peking - Zimní olympijské hry v Pekingu se budou konat pod heslem "Společně pro sdílenou budoucnost". Oficiální slogan her, které začnou 4. února 2022, dnes při slavnostním ceremoniálu oznámili pořadatelé. Měl by podle nich poslat do světa zprávu, aby se lidé z různých kultur po celém světě spojili a přinesli lepší budoucnost plnou míru, jednoty a pokroku.

"Slogan ztělesňuje naši výzvu, aby lidé z celého světa posílili solidaritu, vzájemně se podporovali a společně pracovali pro lepší budoucnost," řekl starosta Pekingu Čchen Ťi-ning, který stojí i v čele organizačního výboru her.

Peking, který bude po letních hrách v roce 2008 hostit i zimní olympiádu, se stal terčem kritiky lidskoprávních organizací kvůli porušování lidských práv v Číně. Nejasná jsou opatření proti koronaviru při olympijských hrách. Čína od začátku koronavirové pandemie, která vypukla na přelomu let 2019 a 2020 na jejím území, nepořádá žádné vrcholné mezinárodní sportovní události.

Pro cestující ze zahraničí platí třítýdenní karanténa. Spekuluje se, že se jí před ZOH v Pekingu vyhnou jen očkovaní sportovci a další akreditovaní účastníci.