ZOH - 9. den: Biatlonisté neuspěli, Krýzl byl 19. v obřím slalomu

Peking - Čeští biatlonisté měli ve stíhacích závodech na olympijských hrách v Pekingu k medailím daleko. I vinou špatné střelby bylo nejlepším výsledkem až 28. místo Markéty Davidové. Závody ovládli lídři Světového poháru, už třetí titul v Číně vybojovala Norka Marte Olsbuová Röiselandová, druhé zlato má Francouz Quentin Fillon Maillet - oba už jsou čtyřnásobnými medailisty. O nejlepší české individuální umístění se dnes postaral lyžař Kryštof Krýzl, 19. muž obřího slalomu. Štafeta běžců na lyžích obsadila 12. místo. Výsledky posledního hracího dne základní části hokejového turnaje určily české reprezentaci za soupeře v předkole play off Švýcarsko.

Svěřenci trenéra Filipa Pešána skončili v celkové tabulce turnaje, která rozhodovala o nasazení do play off, sedmí, Švýcaři byli desátí. Oba týmy si v Pekingu v úterý zopakují vzájemný duel ze základní skupiny, v němž v pátek zvítězili Češi 2:1 po samostatných nájezdech. V případě postupu narazí reprezentace ve čtvrtfinále na Finy.

"Švýcarsko je špatný soupeř. Myslím, že je velké překvapení, že skončili poslední ve skupině," řekl novinářům útočník a kapitán Roman Červenka.

Davidová si přes čtyři chyby na střelnici polepšila oproti startovní pozici po pátečním nevydařeném sprintu o 13 míst. Čtyři trestná kola absolvovala také Lucie Charvátová, která klesla na 34. místo, o příčku hůře skončila Jessica Jislová.

"To byl letos jeden z nejtěžších závodů. Trať tu není jednoduchá, když se k tomu přidá nadmořská výška a takové počasí, tak je to za trest. Vůbec jsem necítila prsty. Divím se, že jsem něco trefila. Jakoby měly prsty upadnout," řekla Davidová.

Michal Krčmář 16. místo ze sprintu nevylepšil a po sedmi chybách na střelnici skončil čtyřiatřicátý. Vyhořel hlavně na první "stojce", kde čtyřikrát minul v době, kdy atakoval první desítku. "Tam byl totální poryv. To mě fakt mrzí, to mi zhatilo závod. Byl jsem odhodlaný, po ležkách to bylo super a splnil jsem, co jsem chtěl, ale stojky jsem nezvládl," litoval Krčmář. Mikuláš Karlík doběhl po osmi trestných kolech 42., Adam Václavík byl o dvě místa za ním a Jakub Štvrtecký skončil osmačtyřicátý.

Olsbuová Röiselandová navázala na triumf ze sprintu, vyhrála také smíšenou štafetu a ve vytrvalostním závodu vybojovala bronz. Fillon Maillet vylepšil druhé místo ze sprintu a navázal na triumf ve vytrvalostním závodě, druhý byl ještě se štafetou. Vítěz sprintu Johannes Thingnes Bö také doplatil na třetí střeleckou položku, kde coby jasný lídr udělal ve větru tři chyby. Po celkem sedmi trestných kolech doběhl pátý.

Krýzl vyrovnal svůj výsledek z obřího slalomu na loňském mistrovství světa. Při čtvrté olympijské účasti překonal v této disciplíně svůj nejlepší výsledek pod pěti kruhy, jímž bylo 23. místo z Vancouveru 2010. Jan Zabystřan nedokončil v hustém sněžení první kolo.

"Chtěl jsme být do 15. místa, ale konzistence mých výkonů není taková. Ani dneska to nesedlo. Ale 19. místo, kdyby mi to někdo řekl třeba dva roky zpátky, tak bych to bral všema deseti," řekl Krýzl.

Odermatt si vynahradil zklamání z předchozích dvou závodů v Jen-čchingu. Lídr SP marně útočil na medaili ve sjezdu a super-G, ale tentokrát potvrdil pozici nejlepšího muže hodnocení obřího slalomu v této sezoně. V součtu časů porazil o 19 setin sekundy Slovince Žana Kranjece, který se na stupně vítězů posunul z průběžné osmé pozice. Bronz získal úřadující mistr světa Mathieu Faivre z Francie.

Kvarteto Adam Fellner, Michal Novák, Petr Knop, Jan Pechoušek v závodě na 4x10 km o dvě místa zaostalo za výsledkem před čtyřmi lety v Pchjongčchangu. Po třech úsecích byli Češi ve hře o desítku, ale finišman Pechoušek se propadl na poslední místo ze štafet, které nebyly předstiženy o kolo.

V té době už byli více než deset minut v cíli Rusové, kteří ve štafetě získali zlato poprvé od Lake Placid 1980, kdy triumfoval ještě Sovětský svaz. V Čang-ťia-kchou sestava Alexej Červotkin, Alexandr Bolšunov, Denis Spicov a Sergej Usťugov porazila o více než minutu norské obhájce vítězství, třetí skončili Francouzi.

Bolšunov přidal zlato k triumfu ve skiatlonu a stříbru ze závodu na 15 km klasicky. Třetí medaile dnes získali také rychlobruslaři na krátké dráze Suzanne Schultingová, jež dovedla k prvenství nizozemskou štafetu a má z Číny druhé zlato, a Shaoang Liu z Maďarska, který po dvou bronzech vyhrál závod na 500 metrů.

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová obsadila 25. místo na pětistovce, ze tří dosavadních startů zůstává jejím maximem 18. místo na trojce. Královnou nejkratší distance se stala Američanka Erin Jacksonová.

Shrnutí nedělních výsledků na ZOH v Pekingu:

Běh na lyžích:

Muži - štafeta 4x10 km: 1. Rusko (Červotkin, Bolšunov, Spicov, Usťugov) 1:54:50,7 hod., 2. Norsko (Iversen, Golberg, Holund, Klaebo) -1:07,2, 3. Francie (Jouve, Lapalus, Parisse, Manificat) -1:16,4, 4. Švédsko -2:09,7, 5. Německo -2:55,8, 6. Finsko -4:37,9, 7. Švýcarsko -5:22,6, 8. Itálie -5:25,9, 9. USA -8:05,6, 10. Japonsko -8:10,8, ...12. ČR (Fellner, Novák, Knop, Pechoušek) -10:07,1.

Biatlon:

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 39:07,5 (0 tr. okruhů), 2. T. Bö (Nor.) -28,6 (1), 3. Latypov (Rus.) -35,3 (1), 4. Hofer (It.) -51,1 (0), 5. J.T. Bö (Nor.) -2:13,7 (7), 6. Rees (Něm.) -2:30,2 (1), 7. Desthieux (Fr.) -2:47,2 (3), 8. Samuelsson (Švéd.) -3:02,7 (5), 9. Jacquelin (Fr.) -3:06,2 (6), 10. Leitner (Rak.) -3:08,8 (1), ...34. Krčmář -4:59,4 (7), 42. Karlík -6:31,3 (8), 44. Václavík -6:33,7 (6), 48. Štvrtecký (všichni ČR) -7:24,6 (7).

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Röiselandová (Nor.) 34:46,9 (1 tr. okruh), 2. E. Öbergová (Švéd.) -1:36,5 (3), 3. Eckhoffová (Nor.) -1:48,7 (3), 4. Solová (Běl.) -1:58,9 (3), 5. Perssonová (Švéd.) -2:07,2 (2), 6. Wiererová (It.) -2:09,1 (3), 7. Hauserová (Rak.) -2:09,8 (2), 8. Simonová (Fr.) -2:18,3 (2), 9. Hojniszová-Staregová (Pol.) -2:28,8 (2), 10. P. Fialková (SR) -2:38,8 (2), ...28. Davidová -4:02,9 (4), 34. Charvátová -4:56,3 (4), 35. Jislová -5:07,6 (2), Voborníková (všechny ČR) dostižena o kolo.

Boby:

Ženy - monobob (po 2 ze 4 jízd): 1. Humphriesová (USA) 2:09,10 (1:04,44+1:04,66), 2. De Bruinová (Kan.) -1,04 (1:05,12+1:05,02), 3. Nolteová (Něm.) -1,22 (1:04,74+1:05,58).

Curling:

Muži - základní skupina: Švédsko - Norsko 6:4, Británie - Čína 7:6, Kanada - USA 10:5, Rusko - Itálie 10:7, Británie - Dánsko 8:2, Itálie - Švýcarsko 8:4, USA - Čína 8:6.

Ženy - základní skupina: Británie - Dánsko 7:2, Švédsko - USA 10:4, Švýcarsko - Kanada 8:4, Čína - Korea 6:5 po dodatečném endu.

Hokej - muži:

Skupina A:

Čína - Kanada 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Street (Johnson, O'Dell), 7. Tambellini (A. Grant, Wotherspoon), 11. O'Dell (Ho-Sang, Wotherspoon), 39. Johnson (Demers, Weal), 47. C. Knight (Power, Ho-Sang). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Bruggemann (USA) - Hynek (ČR), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 5:5 Využití: 0:1. Diváci: 904.

USA - Německo 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Kampfer (Miele, O'Neill), 25. Knies (Abruzzese, Ness), 43. N. Smith - 2. Hager (Plachta, Kahun), 58. Kühnhackl (Bergmann, J. Müller). Rozhodčí: Romasko (Rus.), Sidorenko (Běl.) - Ondráček (ČR), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 708.

Konečná tabulka:

1. USA 3 3 0 0 0 15:4 9 2. Kanada 3 2 0 0 1 12:5 6 3. Německo 3 1 0 0 2 6:10 3 4. Čína 3 0 0 0 3 2:16 0

Skupina C:

Slovensko - Lotyšsko 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 12. Marinčin (Jurčo, L. Hudáček), 27. Cehlárik (Hrivík, Takáč), 32. Slafkovský, 50. Zuzin (Kelemen, Čerešňák), 60. Jurčo - 16. Keninš (Abols, Krastenbergs), 43. Indrašis (Cibulskis, Meija). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Nord - Lundgren (oba Švéd.), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 943.

Finsko - Švédsko 4:3 v prodl. (0:0, 0:3, 3:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 46. Hartikainen (S. Manninen, Vatanen), 56. Pakarinen (Hartikainen, S. Manninen), 58. Pakarinen (M. Lehtonen, Hartikainen), 63. H. Pesonen - 25. Wallmark (Tömmernes, Pudas), 29. L. Bengtsson (Tömmernes, Bromé), 32. Lander (Pudas, C. Klingberg). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Gofman (Rus.) - Hancock (USA), Šalagin (Rus.). Vyloučení: Využití: Diváci: 6:4, navíc Markus Granlund (Fin.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:3. Diváci: 963.

Konečná tabulka:

1. Finsko 3 2 1 0 0 13:6 8 2. Švédsko 3 2 0 1 0 10:7 7 3. Slovensko 3 1 0 0 2 8:12 3 4. Lotyšsko 3 0 0 0 3 5:11 0

Rychlobruslení:

Ženy - 500 m: 1. Jacksonová (USA) 37,04, 2. M. Takagiová (Jap.) 37,12, 3. Golikovová (Rus.) 37,21, 4. Herzogová (Rak.) 37,28, 5. Leerdamová 37,34, 6. Koková (obě Niz.) 37,39, 7. Kim Min-sun (Korea) 37,60, 8. Kačanovová (Rus.) 37,65, 9. Ziomeková (Pol.) 37,70, 10. Fatkulinová (Rus.) 37,76, ...25. Zdráhalová (ČR) 39,18.

Rychlobruslení na krátké dráze:

Muži - 500 m: 1. Shaoang Liu (Maď.) 40,338, 2. Ivlijev (Rus.) 40,431, 3. Dubois (Kan.) 40,669, 4. Ašgalijev (Kaz.) 40,869, 5. Sighel (It.), 6. Wu Ta-ťing (Čína) 41,157, 7. Sitnikov (Rus.) 41,217, 8. Nikiša (Kaz.) 41,329, 9. Kruzbergs (Lot.) 41,465.

Ženy - štafeta 3000 m: 1. Nizozemsko (Schultingová, Poutsmaová, Velzeboerová, Van Kerkhofová) 4:03,409, 2. Korea (So Wi-min, Čche Min-čong, Kim A Lang, I Ju-pin) 4:03,627, 3. Čína (Čchü Čchun-jü, Čang Čchu-tchung, Fan Kche-sin, Čang Jü-tching) 4:03,863, 4. Kanada 4:04,329, 5. Itálie 4:09,688, 6. Polsko 4:10,074, 7. Rusko 4:06,064, 8. USA 4:06,098.

Sjezdové lyžování:

Muži - obří slalom: 1. Odermatt (Švýc.) 2:09,35 (1:02,93+1:06,42), 2. Kranjec (Slovin.) -0,19 (1:03,71+1:05,83), 3. Faivre (Fr.) -1,34 (1:03,01+1:07,68), 4. Radamus (USA) -1,60 (1:03,79+1:07,16), 5. Favrot -1,69 (1:03,12+1:07,16) a Pinturault (oba Fr.) -1,69 (1:03,99+1:07,05), 7. Caviezel (Švýc.) -1,85 (1:03,90+1:07,30), 8. Kristoffersen (Nor.) -1,90 (1:03,05+1:08,20), 9. Verdu (And.) -1,93 (1:04,48+1:06,80), 10. Zubčič (Chorv.) -2,74 (1:04,69+1:07,40), ...19. Krýzl -6,21 (1:07,29+1:08,27), Zabystřan (oba ČR) nedokončil 1. kolo.