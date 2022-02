ZOH - 8. den: Hokejisté zdolali Rusko, Fernstädtová dojela sedmá

Peking - Čeští hokejisté porazili na olympijském turnaji v Pekingu ruský výběr 6:5 v prodloužení, v základní skupině skončili třetí a čeká je zápas o postup do čtvrtfinále. Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila při své olympijské premiéře v českých barvách sedmé místo. Biatlonista Michal Krčmář byl při obhajobě sprinterského stříbra z Pchjongčchangu šestnáctý, štafeta běžkyň na lyžích dojela třináctá. Ze čtveřice skokanů se na velkém můstku do druhého kola pro nejlepší třicítku neprobojoval nikdo.

Utkání hokejistů s ruskými obhájci zlata z Pchjongčchangu, kteří ve dvou předchozích zápasech nedostali gól, rozhodl v čase 64:29 čtvrtou využitou přesilovou hrou obránce Libor Šulák. Po druhé dvoubodové výhře obsadil český tým ve skupině B třetí místo za Ruskem a Dánskem a o postup do čtvrtfinále bude bojovat v kvalifikační části v úterý. Jméno soupeře se svěřenci trenéra Filipa Pešána dozvědí v neděli.

Skeletonistka Fernstädtová startovala před čtyřmi lety v Pchjongčchangu za Německo a skončila šestá. Poté začala závodit za rodné Česko a v ledovém korytu v Jen-čchingu potvrdila příslušnost k širší světové špičce. Ve čtyřkolové soutěži ztratila na vítěznou Němku Hannah Neiseovou 1,70 sekundy a překonala svůj nejlepší výsledek v tomto ročníku, jímž bylo osmé místo ze Světového poháru v Altenbergu.

"Když se kouknu na sezonu, tak určitě je to strašný úspěch. Ale byly tam chyby, který jsem nechtěla dělat," prohlásila Fernstädtová. Neiseová, která se ještě nikdy nedostala v závodě SP mezi nejlepší trojici, navázala na páteční triumf krajana Christophera Grotheera. Na stupně vítězů ji doprovodily Australanka Jaclyn Narracottová a Nizozemka Kimberley Bosová.

Krčmář minul ve sprintu poslední ránu a skončil šestnáctý. Zlato získal norský favorit Johannes Thingnes Bö, na něhož nejlepší český biatlonista ztratil minutu a 22 sekund. "Určitě je o co jet. Do desítky to nebude daleko a na bronz asi čtyřicet vteřin," řekl Krčmář před nedělním stíhacím závodem. Mikuláš Karlík při střelbě vestoje netrefil tři terče a po nadějném průběhu dojel osmadvacátý.

Bö vybojoval druhé individuální olympijské zlato a druhé v Pekingu po smíšené štafetě, navíc byl v Číně třetí ve vytrvalostním závodu. Dohromady má ze ZOH už šest medailí. Druhý ve sprintu skončil se ztrátou 25,5 sekundy Quentin Fillon Maillet z Francie, bronz bral Johannesův starší bratr Tarjei.

Štafetu na 4x5 kilometrů ovládly ruské lyžařky, zlato slaví po šestnácti letech. Druhé za čtveřicí Julia Stupaková, Natalja Něprjajevová, Taťjana Sorinová a Veronika Stěpanovová dojely Němky, bronz braly po těsném finiši Švédky. Úřadující šampionky z Norska byly až páté.

Češky ve složení Tereza Beranová, Petra Nováková, Kateřina Janatová a Petra Hynčicová skončily třinácté a nevylepšily čtyři roky staré 11. místo z Pchjongčchangu. Hlavní ztrátu nabraly na prvním úseku, Beranová předala s odstupem bezmála tří minut na předposledním sedmnáctém místě. "Lyže byly fajn, když se ale celkově tělo sekne, nejde to. Je to i tou nadmořskou výškou," řekla novinářům Beranová.

Olympijským vítězem ve skoku na velkém můstku se stal Nor Marius Lindvik, jenž ve druhém kole odsunul na stříbrnou pozici šampiona ze středního můstku Rjoju Kobajašiho z Japonska. Bronz získal německý lídr SP Karl Geiger. Českým reprezentantům se závod nevydařil, kompletní kvarteto skončilo v prvním kole v páté desítce. Stejně jako na středním můstku byl nejlepší Roman Koudelka, jenž obsadil 41. pozici.

Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi jsou po rytmickém tanci sedmnáctí, představí se tudíž i ve volném tanci pro postupující dvacítku. Vedou čtyřnásobní mistři světa Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francie, kteří výkonem 90,83 bodu překonali vlastní světový rekord.

Stejně jako Johannes Bö získala druhou zlatou medaili v Pekingu rovněž americká snowboardistka Lindsey Jacobellisová. Po triumfu v ženském snowboardcrossu vyhrála s Nickem Baumgartnerem také premiérový olympijský závod družstev.

Shrnutí sobotních výsledků na ZOH v Pekingu: Biatlon: Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 24:00,4 (1 trest. okruh), 2. Fillon Maillet (Fr.) -25,5 (1), 3. T. Bö (Nor.) -38,9 (1), 4. Cvetkov (Rus.) -40,6 (0), 5. Samuelsson -52,0 (1), 6. Ponsiluoma (oba Švéd.) -53,7 (2), 7. Laegreid (Nor.) -1:02,3 (2), 8. Doll (Něm.) -1:05,0 (1), 9. Jacquelin (Fr.) -1:05,9 (2), 10. Smolski (Běl.) -1:12,5 (1), ...16. Krčmář -1:22,0 (1), 28. Karlík -1:48,4 (3), 58. Štvrtecký -2:47,9 (3), 59. Václavík (všichni ČR) -2:49,8 (3). Běh na lyžích: Ženy - štafeta 4x5 km: 1. Rusko (Stupaková, Něprjajevová, Sorinová, Stěpanovová) 53:41,0, 2. Německo (Sauerbreyová, Henningová, Carlová, Krehlová) -18,2, 3. Švédsko (Dahlqvistová, Anderssonová, Karlssonová, Sundlingová) -20,7, 4. Finsko -21,2, 5. Norsko -28,2, 6. USA -1:28,2, 7. Švýcarsko 3:00,5, 8. Itálie 3:39,5, 9. Kanada -3:39,9, 10. Čína -4:08,7, ...13. ČR (Beranová, Nováková, Janatová, Hynčicová) -5:51,6. Curling: Muži - základní skupina: Čína - Itálie 12:9, Švédsko - Kanada 7:4, Švýcarsko - Dánsko 8:6, Norsko - USA 7:6. Ženy - základní skupina: Švédsko - Kanada 7:6, Jižní Korea - Rusko 9:5, Japonsko - Dánsko 8:7, Japonsko - Rusko 10:5, Švýcarsko - Dánsko 8:5, Británie - USA 10:5, Čína - Švédsko 9:6. Hokej: Muži: Skupina A: Kanada - USA 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) Branky a nahrávky: 2. M. Robinson (Ho-Sang, E. Staal), 35. C. Knight (Winnik) - 3. Miele (O'Neill, Kampfer), 19. Meyers (Farrell, Sanderson), 23. Brisson (N. Shore), 47. Agostino (Miele). Rozhodčí: Ansons (Lotyš.), Björk (Švéd.) - Hynek (ČR), McCrank (Kan). Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 948. Německo - Čína 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Branky a nahrávky: 14. Brandt, 17. Holzer (Kahun), 25. Kahun (Moritz Müller, Rieder) - 40. S. Foo (Chelios, Sproul), 50. Wong (Yip, Sproul). Rozhodčí: Reneau (USA), Sidorenko (Běl.) - Oliver (USA), Ondráček (ČR). Vyloučení: 6:3. Využití: 0:1. Diváci: 804. Skupina B: Rusko - ČR 5:6 v prodl. (1:1, 1:2, 3:2 - 0:1) Branky a nahrávky: 5. Tkačov (Gusev, Něstěrov), 33. Něstěrov (Gusev, Plotnikov) , 44. Semjonov (Plotnikov, Andronov), 47. Gricjuk (Gusev, Tkačov), 49. Čibisov (Vojnov, Šipačov) - 13. Kundrátek (Červenka, M. Stránský), 39. Krejčí (Červenka, Kundrátek), 40. M. Špaček (Šulák, Sobotka), 44. Klok (T. Zohorna, H. Zohorna), 49. Hyka (Sedlák, Krejčí), 65. Šulák (Krejčí). Rozhodčí: Nord (Švéd.), Kaukokari - Nikulainen (oba Fin.), Lundgren (Švéd.). Vyloučení: 4:5, navíc Voronkov (Rus.) 5 min.a do konce utkání. Využití: 1:4. Diváci: 921 (omezený počet). Švýcarsko - Dánsko 3:5 (1:0, 0:3, 2:2) Branky a nahrávky: 16. Corvi (Y. Weber,Thürkauf), 45. Loeffel (Untersander, Corvi), 58. F. Herzog (Corvi, Untersander) - 21. Regin (Storm, Nicklas Jensen), 22. Storm (Nicholas Jensen, Russell), 34. Boedker (Russell, O. Lauridsen), 42. Meyer (Nicholas Jensen, Jakobsen), 60. Storm (Russell). Rozhodčí: Vikman (Fin.), Gofman - Šalagin (oba Rus.), Malmqvist (Švéd.). Vyloučení: 7:3. Využití: 1:1. Diváci: 620. Ženy: Čtvrtfinále: Rusko - Švýcarsko 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) Branky: 38. Savoninová, 57. Lučnikovová - 58. a 60. Müllerová, 35. Staenzová, 48. Rüeggová. Finsko - Japonsko 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) Branky: 3., 29. a 41. Nieminenová, 5. Vainikkaová, 26. Karvinenová, 49. Tapaniová, 53. Hakalaová - 16. Akane Šigaová. Semifinálové dvojice: Kanada - Švýcarsko, USA - Finsko. Krasobruslení: Taneční páry - rytmický tanec: 1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 90,83 b., 2. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 88,85, 3. Hubbellová, Donohue 87,13, 4. Chocková, Bates (všichni USA) 84,14, 5. Stěpanovová, Bukin (Rus.) 84,09, 6. Gillesová, Poirier (Kan.) 83,52, ...17. Taschlerová, Taschler (ČR) 67,22. Rychlobruslení: Muži - 500 m: 1. Kao Tching-jü (Čína) 34,32, 2. Čcha Min-kjo (Korea) 34,39, 3. Morišige (Jap.) 34,49, 4. Dubreuil (Kan.) 34,522, 5. Michalski (Pol.) 34,524, 6. Kim Čun-ho (Korea) 34,54, 7. Arefjev (Rus.) 34,56, 8. Murakami (Jap.) 34,57, 9. Muštakov 34,60, 10. Murašov (oba Rus.) 34,63. Skeleton: Ženy: 1. Neiseová (Něm.) 4:07,62 (1:02,36+1:02,19+1:01,44+1:01,63), 2. Narracottová (Austr.) -0,62 (1:02,05+1:02,29+1:01,79+1:02,11), 3. Bosová (Niz.) -0,84 (1:02,51+1:02,22+1:01,86+1:01,87), 4. Hermannová (Něm.) -1,11 (1:02,28+1:02,29+1:01,90+1:02,26), 5. Rahnevaová (Kan.) -1,53 (1:02,03+1:03,14+1:01,72+1:02,26), 6. Uhlaenderová (USA) -1,61 (1:02,41+1:02,46+1:02,15+1:02,21), 7. Fernstädtová (ČR) -1,70 (1:02,35+1:02,44+1:02,27+1:02,26), 8. Löllingová (Něm.) -1,73 (1:02,27+1:02,45+1:02,22+1:02,41), 9. Čao Tan (Čína) -1,90 (1:02,26+1:02,40+1:02,53+1:02,33), 10. Flocková (Rak.) -2,42 (1:02,64+1:02,72+1:02,23+1:02,45). Skoky na lyžích: Muži - velký můstek: 1. Lindvik (Nor.) 296,1 b. (140,5+140 m), 2. Kobajaši (Jap.) 292,8 (142+138), 3. Geiger (Něm.) 281,3 (138+138), 4. Stoch (Pol.) 277,2 (137,5+133,5), 5. Eisenbichler (Něm.) 275,7 (137,5+39,5), 6. Zajc (Slovin.) 273,2 (138,5+130,5), 7. Fettner (Rak.) 272,7 (138,5+134), 8. Granerud (Nor.) 271,4 (135+135,5), 9. Hörl (Rak.) 270,9 (136+137), 10. P. Prevc (Slovin.) 268,7 (137+137), ...v prvním kole 41. Koudelka 108,7 (124), 42. Kožíšek 108,1 (122,5), 47. Rýdl 96,7 (118,5), 48. Sakala (všichni ČR) 93,1 (116). Snowboarding: Snowboardcross - družstva: 1. Baumgartner, Jacobellisová (USA), 2. Visintin, Moioliová (It.), 3. Grondin, Odineová (Kan.), 4. Sommariva, Carpanová (It.), 5. Nörl, Fischerová (Něm.), 6. Nightingale, Bankesová (Brit.), 7. Koblet, Hedigerová (Švýc.), 8. Donskich, Paulová (Rus.).