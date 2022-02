ZOH - 7. den: Ledecká dojela v super-G pátá, hokejisté zdolali Švýcarsko

Peking - Ester Ledecká skončila při obhajobě olympijského zlata v superobřím slalomu pátá. Hokejisté si v Pekingu připsali první výhru, Švýcarsko porazili 2:1 po samostatných nájezdech, naopak hokejistky po čtvrtfinálové prohře 1:4 s vysoce favorizovanými Američankami v turnaji končí. Biatlonistkám sprint nevyšel, nejlepší z nich byla Lucie Charvátová na 25. místě. Skeletonistka Anna Fernstädtová je v polovině závodu sedmá.

Ledecká se na start lyžařského super-G postavila tři dny po obhajobě zlata na snowboardu. Od vítězné Švýcarky Lary Gutové-Behramiové ji dělilo 43 setin sekundy, za bronzovou Michelle Gisinovou zaostala o 13 setin. V super-G zaznamenala nejlepší výsledek této sezony.

"Na snowboarďačku dobrý," poznamenala Ledecká, kterou čeká ještě úterní sjezd a čtvrteční kombinace. "Výsledek mi přijde skvělý. Spousta opravdových favoritek skončila za mnou a to tady lyžovaly, jsou to jenom lyžařky, tak si myslím, že to je dobré. Celkově jsem s jízdou spokojená. Udělala jsem maximum a uvidíme, jak to půjde dál," zhodnotila své úvodní vystoupení v areálu Jen-čching.

Hokejisté porazili Švýcarsko 2:1 po nájezdech a po úvodní prohře s Dánskem získali ve skupině B první dva body. O prvním vítězství národního týmu v sezoně rozhodl David Krejčí, brankář Šimon Hrubec zlikvidoval všech pět švýcarských nájezdů. Ze hry se prosadil Jiří Smejkal, který otevřel v 5. minutě skóre, ale soupeř záhy vyrovnal. "Doufám, že jsme nastartovali jinou sérii," řekl trenér Filip Pešán.

Hokejistky proti americkým obhájkyním zlata senzačně vedly, poté co v 25. minutě otevřela skóre Michaela Pejzlová. Američanky, které společně s Kanadou ženskému hokeji kralují, ale rychle vyrovnaly a ve třetí třetině rozhodly třemi góly o postupu do semifinále.

Výborný výkon v historicky prvním česko-americkém souboji podala brankářka Klára Peslarová, která si připsala 55 zákroků. "Mohly jsme porovnat síly s velmocí, takže jsem za ten zápas opravdu ráda. Můžeme odjet se vztyčenou hlavou," řekla Peslarová.

Biatlonistkám sprint na 7,5 km nevyšel. Charvátová minula poslední terč a skončila pětadvacátá, Jessica Jislová byla jednatřicátá. Česká jednička Markéta Davidová udělala čtyři střelecké chyby, obsadila 41. příčku a po druhém nejhorším sprintu v sezoně si výrazně zkomplikovala pozici do nedělního stíhacího závodu. Odstartuje se ztrátou dvou minut a 27 sekund na dnes vítěznou Norku Marte Olsbuovou Röiselandovou.

Skeletonistka Fernstädtová figuruje v polovině závodu na sedmém místě. Po dvou ze čtyř jízd zaostává o 45 setin za vedoucí Jaclyn Narracottovou z Austrálie. Souboj o medaile v ledovém korytu vyvrcholí v sobotu. "Starty mi vyšly dobře a myslím, že jsem v dobré pozici. I se špatnou jízdou jsem dvě desetiny k medaili," řekla Fernstädtová.

Finský běžec na lyžích Iivo Niskanen ovládl závod na 15 km klasicky a získal třetí olympijské zlato na třetích hrách. Nejlepší z českých reprezentantů Adam Fellner obsadil 31. místo, Michal Novák se na trati trápil a na 50. místě měl více než čtyřminutovou ztrátu. Do sobotního závodu na velkém můstku postoupili všichni čtyři čeští skokani, nejlepší z nich byl v kvalifikaci 25. Čestmír Kožíšek.