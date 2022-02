ZOH - 5. den: Hokejisté prohráli s Dány, Dubovská byla ve slalomu třináctá

Peking - Čeští hokejisté vstoupili do olympijského turnaje v Pekingu porážkou 1:2 s Dánskem. Seveřané zápas skupiny B rozhodli už v první třetině, ve které si vypracovali dvoubrankové vedení. Hrdinou utkání byl brankář Sebastian Dahm, který si připsal 39 úspěšných zákroků. O jediný český gól se postaral ve 24. minutě kapitán Roman Červenka. Druhé utkání čeká svěřence trenéra Filipa Pešána v pátek proti Švýcarsku, které na úvod podlehlo ruskému výběru 0:1.

Dánsko porazilo český tým v jedenáctém vzájemném zápase v historii potřetí, poprvé ale v základní hrací době. Další dva úspěchy si Seveřané připsali po samostatných nájezdech.

Lyžařka Martina Dubovská obsadila třinácté místo ve slalomu, který vyhrála Petra Vlhová. Slovenská favoritka, jež ovládla pět ze sedmi slalomů aktuální sezony Světového poháru, se ke zlatu posunula z osmého místa po prvním kole. Druhou jízdou si polepšila i Dubovská, jež poskočila o tři příčky. Hvězdná Američanka Mikaela Shiffrinová podobně jako v obřím slalomu vypadla hned v úvodu prvního kola.

Dubovská byla ve druhé jízdě odvážnější než v prvním kole a v součtu ztratila na Vlhovou 2,05 sekundy. Vylepšila své olympijské maximum. V Soči 2014 obsadila 22. místo, před čtyřmi lety v Pchjongčchangu byla ve slalomu devětadvacátá. Z českých reprezentantek se do cíle obou jízd dostala ještě Gabriela Capová, která obsadila 32. místo se ztrátou 6,26 sekundy na Vlhovou. Elese Sommerová po 38. místě v prvním kole druhé nedokončila.

Pro první sdruženářské zlato v Pekingu si po skoku na středním můstku doběhl Němec Vinzenz Geiger navzdory tomu, že se jako kontaktní osoba nakažených reprezentačních kolegů musel na ZOH pohybovat v omezeném režimu. Nejlepší český reprezentant Tomáš Portyk se po děleném třináctém místě ve skoku pohyboval ve skupině o jedenácté místo, ale v závěru desetikilometrového běhu ztratil a skončil s více než dvouminutovou ztrátou dvacátý. O příčku za Portykem projel o 26 sekund později cílem Lukáš Daněk, jenž si polepšil o čtyři místa. Jan Vytrval obsadil 26. pozici a Ondřej Pažout byl devětadvacátý.

Olympijskou vítězkou ve snowboardcrossu se stala Lindsey Jacobellisová. Šestatřicetiletá Američanka se prvního zlata dočkala 16 let po fiasku v Turíně, kde ji o vítězství připravil trik na předposledním skoku. Pro Vendulu Hopjákovou skončil závod v osmifinále pádem, při němž si zlomila ruku. Pětadvacetiletá reprezentantka tvrdě dopadla na záda a udeřila se hlavou o zem, z trati ji museli odvézt záchranáři. Český olympijský výbor se nyní snaží zajistit jí rychlou cestu domů.

Zranění Hopjákové podtrhlo smolné období českých reprezentantů ve snowboardcrossu. Hvězdná Eva Samková, která má na kontě olympijské zlato a bronz, do Pekingu kvůli zlomenině obou nohou neodcestovala. Jana Kubičíka o závody pod pěti kruhy zase připravila naštípnutá holenní kost při tréninku v Číně a jeho náhradník Radek Houser měl po úterním příletu na hry pozitivní test na koronavirus.

Ani druhý start v Pekingu nevyšel snowboardistce Šárce Pančochové. Po nepovedeném slopestylu skončila v kvalifikaci i na U-rampě. Na 18. místě ji od finále dělilo 24,5 bodu. Jednatřicetiletá Pančochová startuje pod pěti kruhy počtvrté a do Pekingu se jako první freestylistka v historii kvalifikovala ve všech třech disciplínách. Po slopestylu a U-rampě ji čeká ještě Big Air, který je na programu v pondělí.

Filip Vejdělek se Zdeňkem Pěkným obsadili při premiéře pod pěti kruhy předposlední 16. místo v soutěži sáňkařských dvojic. Potřetí za sebou vyhráli Němci Tobias Wendl a Tobias Arlt, totéž se v úterý podařilo i jejich krajance Natalii Geisenbergerové.

Shrnutí středečních výsledků na ZOH v Pekingu:

Akrobatické lyžování:

Muži - Big Air: 1. Ruud (Nor.) 187,75 b., 2. Stevenson (USA) 183,0, 3. Harlaut 181,0, 4. Magnusson (oba Švéd.) 178,25, 5. Donaggio (It.) 172,0, 6. Lliso (Šp.) 171,50, 7. Tjader (Švéd.) 170,25, 8. Hall (USA) 160,75, 9. McEachran (Kan.) 115,50, 10. Nummedal (Nor.) 110,50.

Curling:

Muži - základní skupina:

Kanada - Dánsko 10:5, Norsko - Švýcarsko 7:4, Švédsko - Čína 6:4, USA - Rusko 6:5.

Hokej:

Muži - skupina B:

ČR - Dánsko 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávka: 24. Červenka (Jan Kovář) - 12. M. Lauridsen, 18. Nielsen z tr. střílení. Rozhodčí: Gouin (Kan.), Tscherrig (Švýc.) - Lundgren (Švéd.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 891.

Sestava ČR: Hrubec - Kundrátek, Šulák, Jeřábek, Sklenička, Knot, Klok - Hyka, Krejčí, Sedlák - M. Stránský, Jan Kovář, Červenka - Řepík, Sobotka, Lenc - Frolík, T. Zohorna, H. Zohorna. Trenér: Filip Pešán.

Rusko - Švýcarsko 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávka: 20. Slepyšev (K. Semjonov). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Sidorenko (Běl.) - Ondráček (ČR), Oliver (USA). Vyloučení: 7:5. Bez využití. Diváci: 934.

Tabulka:

1. Dánsko 1 1 0 0 0 2:1 3 2. Rusko 1 1 0 0 0 1:0 3 3. ČR 1 0 0 0 1 1:2 0 4. Švýcarsko 1 0 0 0 1 0:1 0

Rychlobruslení na krátké dráze:

Muži - 1500 m: 1. Hwang Te-hon (Korea) 2:09,219, 2. Dubois (Kan.) 2:09,254, 3. Jelistratov (Rus.) 2:09,267, 4. Shaoang Liu (Maď.) 2:09,409, 5. I Čune-so (Korea) 2:09,622, 6. Shaolin Sándor Liu (Maď.) 2:09,953, 7. Pak Čang-hjok (Korea) 2:10,176, 8. Galjachmetov (Kaz.) 2:11,584, 9. Treacy (Brit.) 2:11,988, 10. Confortola (It.) 2:12,384.

Saně:

Dvojice: 1. Wendl, Arlt 1:56,554 min. (58,255+58,299), 2. Eggert, Benecken (všichni Něm.) -0,099 (58,300+58,353), 3. Steu, Koller (Rak.) -0,511 (58,426+58,639), 4. Bots, Plume -0,865 (58,628+58,791), 5. A. Šics, J. Šics (všichni Lot.) -0,883 (58,703+58,734), 6. Rieder, Kainzwaldner (It.) -1,043 (58,602+58,995), 7. Walker, Snith (Kan.) -1,364 (58,895+59,023), 8. Děnisev, Antonov (Rus.) -1,439 (59,040+58,953), 9. Chmielewski, Kowalewski (Pol.) -1,511 (58,992+59,073), 10. Bogdanov, Prochorov (Rus.) -1,954 (59,376+59,132), ...16. Pěkný, Vejdělek (ČR) -3,563 (1:00,248+59,869).

Severská kombinace:

Střední můstek/10 km: 1. Geiger (Něm.) 25:07,7, 2. Graabak (Nor.) -0,8, 3. Greiderer -6,6, 4. Lamparter (oba Rak.) -9,0, 5. Rydzek (Něm.) -21,8, 6. Herola (Fin.) -25,4, 7. A. Watabe (Jap.) -32,4, 8. Schmid (Něm.) -50,2, 9. Rehrl (Rak.) -1:09,6, 10. Oftebro (Nor.) -1:42,5, ...20. Portyk -2:08,7, 21. Daněk -2:34,1, 26. Vytrval -2:57,0, 29. Pažout (všichni ČR) -3:23,7.

Sjezdové lyžování:

Ženy - slalom: 1. Vlhová (SR) 1:44,98 (52,89+52,09), 2. Liensbergerová (Rak.) -0,08 (52,83+52,23), 3. Holdenerová (Švýc.) -0,12 (52,65+52,45), 4. Dürrová (Něm.) -0,19 (52,17+53,00), 5. Slokarová (Slovin.) -0,22 (52,64+52,56), 6. Gisinová -0,60 (52,20+53,38), 7. Rastová (obě Švýc.) -0,77 (53,35+52,40), 8. Moltzanová (USA) -1,20 (52,79+53,39), 9. Swennová Larssonová (Švéd.) -1,33 (53,44+52,87), 10. Daniothová (Švýc.) -1,66 (53,66+52,98), ...13. Dubovská -2,05 (53,90+53,13), 32. Capová -6,26 (55,96+55,28), Sommerová (všechny ČR) nedokončila 2. kolo.

Snowboarding:

Ženy - snowboardcross: 1. Jacobellisová (USA), 2. Trespeuchová (Fr.), 3. Odineová (Kan.), 4. Brockhoffová (Austr.), 5. Pereiraová De Sousa Mabileauová (Fr.), 6. Critchlowová (Kan.), 7. Gaskillová (USA), 8. Moioliová (It.), ...28. Hopjáková (ČR) - vyřazena v osmifinále.