ZOH 2022 bez zahraničních diváků, neočkovaní sportovci musí do karantény

Lausanne (Švýcarsko) - Zimní olympijské hry v Pekingu 2022 budou kvůli koronaviru bez zahraničních fanoušků. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) dnes uvedl, že vstupenky se budou prodávat jen obyvatelům pevninské části Číny, kteří splní nařízení proti šíření covidu-19. Všechny účastníky her, kteří nebudou plně očkovaní, čeká po příjezdu do Pekingu 21 dnů karantény.

MOV po obdržení informace od čínských organizátorů oznámil "zásady, které pomohou uspořádat bezpečné a úspěšné olympijské a paralympijské hry podle plánu", po dnešním zasedání své výkonné rady. Detailně tyto zásady zveřejní v první verzi manuálu, takzvaného playbooku, koncem října. Druhá verze bude publikována v prosinci. Zimní olympijské hry v Pekingu začnou 4. února.

Očkovaní účastníci her po příletu do dějiště muset do izolace nebudou a okamžitě se budou moci pohybovat volně, nicméně v jakési "bublině". Ta bude zahrnovat sportoviště, ubytovací a stravovací prostory či přístup na slavnostní zahájení a zakončení. Účastníci ZOH budou mít také svůj vlastní dopravní systém. Všichni budou denně testováni na covid-19.

Neočkované účastníky her čeká po příletu třítýdenní karanténa, i když MOV nevyloučil výjimky. "Případy sportovců, kteří budou moci poskytnout odůvodněnou lékařskou výjimku, budou (individuálně) posouzeny," uvedli představitelé olympijského výboru.

MOV přijal požadavek čínské strany na neúčast zahraničních diváků se zklamáním, ale kvitoval alespoň přítomnost domácích fanoušků. Letní hry v Tokiu se kvůli koronaviru konaly na prázdných stadionech. "Pomůže to růstu zimních sportů v Číně a zajistí to atmosféru na sportovištích," uvedl MOV.

Čína dnes informovala, že má plně očkovaných 1,05 miliardy lidí.