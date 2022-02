ZOH - 14. den: Davidová dojela čtvrtá, o zlato si zahrají Finsko s Ruskem

Peking - Biatlonistka Markéta Davidová bojovala v závěrečném závodě s hromadným startem o premiérovou olympijskou medaili, ale po čtyřech střeleckých chybách skončila čtvrtá. Pro pětadvacetiletou českou reprezentantku to byl nejlepší výsledek na hrách v kariéře, ale oplakala ho. Mužský závod s hromadným startem vyhrál Johannes Thingnes Bö a díky čtvrtému zlatu je nejúspěšnějším sportovcem pekingských her. Ve finále mužského hokejového turnaje se utká Finsko s obhájci zlata Rusy.

Jedenáctá žena Světového poháru Davidová doplatila ve větrných podmínkách na dvě trestná kola při závěrečné střelbě. Její norské konkurentky v boji o medaile Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Röiselandová sice při závěrečné položce udělaly stejný počet chyb, na trať ale vyjely z trestného kola o něco dříve a českou závodnici za sebou udržely. Závod vyhrála Justine Braisazová-Bouchetová z Francie a získala první olympijské zlato.

"Je to můj druhý nejlepší výsledek v sezoně, takže musím být spokojená. Ale zase to uteklo o tu jednu ránu a mrzí mě to. Snažila jsem se, poslední kolo jsem nevypustila do posledního metru, tady se může stát opravdu cokoli. Holky byly ale lepší, tak to asi mělo být," řekla se slzami v očích Davidová, která byla v úvodu her šestá ve vytrvalostním závodě.

Čtvrtá skončila jako třetí Češka na hrách. Před ní obsadily nepopulární místo těsně pod stupni vítězů rychlobruslařka Martina Sáblíková na 3000 metrů a Ester Ledecká v lyžařské kombinaci. Obě nicméně získaly medaile v jiných závodech.

Čtyřiatřicetiletá Sáblíková dnes byla vybrána vlajkonoškou české výpravy pro nedělní slavnostní zakončení. Sedminásobná olympijská medailistka, jež v Číně vybojovala bronz na 5000 metrů, plnila stejnou roli už na zahájení her v Turíně 2006 a na zakončení olympiády o čtyři roky později ve Vancouveru, kde získala dvě zlaté medaile a jednu bronzovou.

Biatlonistka Lucie Charvátová dojela na 28. pozici poté, co absolvovala pět trestných okruhů. V mužském závodě skončil Michal Krčmář také po pěti trestných okruzích jednadvacátý. Čeští biatlonisté tak poprvé od roku 2010 vyšli na hrách medailově naprázdno.

Trojnásobný vítěz Světového poháru Bö zvítězil i přes čtyři chyby na střelnici před Martinem Ponsiluomou ze Švédska a krajanem Vetle Sjastadem Christiansenem. V Číně vybojoval celkem pět medailí: po triumfech ve sprintu, štafetě a smíšené štafetě získal ještě bronz ve vytrvalostním závodě a stane se nejúspěšnějším sportovcem her v Pekingu.

Bö zároveň vybojoval patnácté norské zlato na těchto hrách, což je historické maximum. O dosavadní rekord čtrnácti zlatých se Norové dělili s Kanadou a Německem.

Sportovní dvojice krasobruslařů Jelizaveta Žuková, Martin Bidař po dvou pádech v krátkém programu nepostoupila do volných jízd. V úvodní části soutěže obsadila sedmnáctou příčku, od postupové šestnáctky ji dělilo 1,19 bodu.

Slovenští hokejisté po překvapivém postupu do semifinále na finále nedosáhli. Podlehli 0:2 Finům, kteří vyhráli i pátý zápas na turnaji a o premiérové olympijské zlato se střetnou v neděli s ruským výběrem, který po remíze 1:1 po základní hrací době i prodloužení udolal Švédy po osmi sériích samostatných nájezdů. Poražené semifinalisty čeká v sobotu duel o bronz.

Mezi nejúspěšnější účastníky letošních her se zařadila osmnáctiletá čínská akrobatická lyžařka Eileen Guová. Favorizovaná rodačka ze San Francisca po triumfu v Big Airu a stříbru ze slopestylu ovládla soutěž v U-rampě a získala druhé olympijské zlato a celkově třetí medaili v Pekingu.

Shrnutí dnešních výsledků na ZOH v Pekingu:

Akrobatické lyžování:

Muži - skikros: 1. Regez, 2. Fiva (oba Švýc.), 3. Ridzik (Rus.), 4. Mobärg (Švéd.), 5. Deromedis (It.), 6. Leman (Kan.), 7. Rohrweck (Rak.), 8. Place (Fr.).

Ženy - U-rampa: 1. Guová (Čína) 95,25, 2. Sharpeová 90,75, 3. Karkerová (obě Kan.) 87,75, 4. Sildaruová (Est.) 87,00, 5. Li Fang-chuej (Čína) 86,50, 6. Faulhaberová (USA) 85,25, 7. Čang Kche-sin (Čína) 78,75, 8. Fraserová (Kan.) 75,25, 9. Atkinová (Brit.) 73,25, 10. Sigourneyová (USA) 70,75.

Biatlon:

Muži - závod s hromadným startem (15 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 38:14,4 (4. trest. okruhy), 2. Ponsiluoma (Švéd.) -40,3 (2), 3. Christiansen (Nor.) -1:12,5 (3), 4. Fillon Maillet (Fr.) -1:25,6 (5), 5. Windisch (It.) -1:38,4 (3), 6. Laegreid (Nor.) -1:46,1 (5), 7. Eder (Rak.) -1:56,4 (2), 8. Doll (Něm.) -2:31,4 (6), 9. Seppälä (Fin.) -2:32,7 (5), 10. Kühn (Něm.) -2:38,3 (5), ...21. Krčmář (ČR) -3:40,5 (5).

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 40:18,0 (4), 2. Eckhoffová -15,3 (4), 3. Röiselandová (obě Nor.) -34,9 (4), 4. Davidová (ČR) -53,4 (4), 5. Rezcovová (Rus.) -1:11,0 (6), 6. Simonová (Fr.) -1:22,6 (6), 7. Džimová (Ukr.) -1:25,7 (3), 8. Preussová (Něm.) -1:26,4 (4), 9. E. Öbergová (Švéd.) -1:37,7 (4), 10. Solová (Běl.) -1:39,2 (8), ...28. Charvátová (ČR) -4:10,7 (5).

Boby:

Ženy - dvojboby (po 2 ze 4 jízd): 1. Nolteová, Leviová 2:02,05 (1:01,04+1:01,01), 2. Jamankaová, Burghardtová (všechny Něm.) -0,50 (1:01,10+1:01,45), 3. Meyersová Taylorová, Hoffmannová (USA) -0,74 (1:01,26+1:01,53).

Curling:

Muži - o 3. místo: Kanada - USA 8:5.

Ženy - semifinále: Japonsko - Švýcarsko 8:6, Británie - Švédsko 12:11 po dodatečném endu.

Hokej - muži:

Semifinále:

Finsko - Slovensko 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Manninen (Lindbohm, Vatanen), 60. Pesonen (Hartikainen, Pokka). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Romasko - Lazarev (oba Rus.), McCrank (Kan.). Vyloučení: 0:3. Bez využití. Diváci: 1071.

Rusko - Švédsko 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Slepyšev (Karnauchov, J. Jakovlev), rozhodující sam. nájezd Gricjuk - 47. Lander (Tömmernes, Pudas). Proměněné nájezdy: N. Gusev, J. Jakovlev, Gricjuk - Wallmark, Nordström. Neproměněné nájezdy: N. Gusev 2, Slepyšev, M. Grigorenko, V. A. Tkačov - Klingberg 2, Tömmernes, Lander, Wallmark, Friberg. Rozhodčí: Bruggeman (USA), Gouin (Kan.) - Hynek, Ondráček (oba ČR). Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 1161.

Krasobruslení:

Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Suej Wej-ťin, Chan Cchung (Čína) 84,41 b., 2. Tarasovová, Morozov 84,25, 3. Mišinová, Galljamov 82,76, 4. Bojkovová, Kozlovskij (všichni Rus.), 5. Čcheng Pcheng, Jang Ťin (Čína) 76,10, 6. Knierimová, Frazier (USA) 74,23, ...17. Žuková, Bidař (ČR) 54,64 - nepostoupili do volných jízd.

Rychlobruslení:

Muži - 1000 m: 1. Krol (Niz.) 1:07,92, 2. Dubreuil (Kan.) 1:08,32, 3. Lorentzen (Nor.) 1:08,48, 4. Michalski (Pol.) 1:08,56, 5. Ning čung-jen (Čína) 1:08,60, 6. Golovacjuk (Běl.) 1:08,63, 7. Liiv (Est.) 1:08,65, 8. Muštakov (Rus.) 1:08,74, 9. Kersten (Brit.) 1:08,79, 10. Otterspeer (Niz.) 1:08,80.