Znovuzvolený Rakušan chce nastartovat obnovu důvěry a profesionalizaci STAN

Hradec Králové - Předseda hnutí STAN, ministr vnitra a první místopředseda vlády Vít Rakušan obhájil dnes stranickou funkci. Stalo se tak na mimořádném sněmu hnutí v Hradci Králové šest týdnů po propuknutí korupční kauzy kolem pražského dopravního podniku. V té je stíhán bývalý náměstek pražského primátora za hnutí Petr Hlubuček a odstoupil kvůli ní ministr školství a jeden ze zakladatelů STAN Petr Gazdík. Od sněmu si znovuzvolený šéf slibuje odstřižení od minulosti a nastartování profesionalizace hnutí a obnovy důvěry u voličů. Mandát získal Rakušan na dva roky. V komunálních a senátních volbách za dva měsíce by rád obhájil volební zisky z předchozích hlasování. Připustil, že to bude těžší, než v minulosti.

Rakušan dostal silný mandát, když získal od 305 přítomných delegátů 292 hlasů. Přímo na sněm přijel vicepremiéra, ale i další zástupce STAN ve vládě, podpořit ministerský předseda Petr Fiala (ODS). Uvedl, že problémy má čas od času každá politická strana, záleží ale na tom, jak je řeší. Rychlá reakce na kauzu podle něj ukázala "demokratickou DNA" hnutí. Stejně jako předsedkyně vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová později Fiala Rakušanovi pogratuloval na sociálních sítích k znovuzvolení. Expremiér a předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, který opakovaně vyzývá Rakušana k odstoupení z funkce ministra vnitra, ČTK napsal, že pokud se Starostové chtěli očistit, neměl vůbec Rakušan kandidovat.

Po rozpadu úzkého předsednictva zvoleného v loňském roce delegáti sněmu zvolili dnes do nového čtyři nové tváře. Na doporučení Rakušana jako prvního místopředsedu poslance Lukáše Vlčka, mezi řadové místopředsedy byli zvoleni poslanci Michaela Šebelová a Jan Lacina a také bývalý starosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek. Nejvíce hlasů ve volbě řadových místopředsedů získal Jan Farský, který se po kritice své stáže ve Spojených státech vzdal poslaneckého mandátu a neucházel se o obnovení funkce prvního místopředsedy. Neuspěla naopak místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová, která byla místopředsedkyní dosud.

Rakušan před sněmem i dnes přiznal, že STAN řeší největší problémy od založení vůbec. Problém vidí stejně jako někteří účastníci diskuse na sněmu hlavně v tom, že hnutí dosud fungovalo na základě přátelství a jeho růst byl hektický. Od nového vedení si slibuje profesionalizaci, zlepšení komunikace, to jak s veřejností, tak s regiony. Voličům se omluvil, míní, že do komunálních voleb za dva měsíce, se hnutí obnovit důvěru zcela nepodaří. Chtěl by ale, aby bylo do té doby vidět, že tento proces nové vedení nastartovalo.

Rakušan před sněmem zmínil, že by si ve vrcholných rolích dokázal představit své nejbližší spolupracovníky, například středočeskou hejtmanku Petru Peckovou, místopředsedu poslaneckého klubu Vlčka či poslankyni Šebelovou. Pecková, kterou v pátek přijalo předsednictvo jako členku hnutí, nakonec kandidovala pouze mezi osm řadových členů předsednictva s odkazem na kumulaci funkcí.

STAN má za sebou několik úspěšných let, výrazně se hnutí prosadilo v loňských volbách do Sněmovny, po nichž se stalo členem koaliční vlády. Podle Rakušana paradoxně po těchto úspěších stihlo hnutí několik kauz. Nejzávažnější je spojená s hospodařením pražského dopravního podniku. Zatím poslední sněm hnutí se konal loni v srpnu a Rakušan na něm obhájil funkci předsedy, do které byl poprvé zvolen v dubnu 2019.

V podzimních volbách do Poslanecké sněmovny dostala koalice Starostů s Piráty 15,6 procenta hlasů a získala 37 mandátů, přičemž díky preferenčním hlasům 33 z nich právě zástupci STAN. Vstup Starostů do Strakovy akademie podle části delegátů odcizil hnutí regionům, ze kterých vzešlo. Kritizovali i malou viditelnost programových a ideových priorit hnutí.

Podle Rakušana má STAN jako decentralizované hnutí zaměřené na zásadovou politiku s důrazem na praktická a dlouhodobá řešení potřebnou sílu, musí se ale profesionalizovat, víc zaměřit na vnitřní chod. Na sněmu vypíchl jako programový bod přijetí eura, o kterém by podle něj měla vést vládní koalice diskusi. Současné problémy v Evropě by podle něj neměly být překážkou pro přijetí evropské měny v Česku.