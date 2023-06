Zničení Kachovské přehrady podle expertů asi způsobily výbušniny v hrázi

Kyjev - Zničení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny podle odborníků oslovených listem The New York Times (NYT) nejspíše způsobila exploze výbušnin umístěných uvnitř hráze a vodní elektrárny. Ty mělo v době výbuchu pod kontrolou Rusko. Za méně pravděpodobné, i když ne nemožné, experti považují, že by hráz zničilo ostřelování nebo by se zbortila kvůli dřívějšímu poškození.

Největší škody na masivní stavbě z ocelí vyztuženého betonu by podle odborníků způsobil výbuch v uzavřeném prostoru, který by veškerou svou energií působil na okolní konstrukci. I v takovém případě by k němu ale bylo potřeba stovky kilogramů trhavin. Vnější výbuch bomby nebo rakety by naproti tomu na hráz působil jen zlomkem své síly, a k dosažení podobného účinku by proto bylo zapotřebí mnohonásobně většího množství výbušniny.

"Budete omezeni v tom, kolik toho hlavice (rakety) unese," řekl NYT Nick Glumac, inženýr a odborník na výbušniny z Illinoiské univerzity. "Ani přímý zásah nemusí přehradu zničit," poznamenal s tím, že k tomu je potřeba značné množství energie.

Podle Gregoryho Baechera, odborníka na přehrady z Marylandské univerzity, se stává, že se přehrady protrhnou, třeba i kvůli tomu, že je v nich tolik vody, že začne přetékat hráz. Tak tomu bylo od května i v případě ve válce už dříve poškozené Kachovské přehrady. Pokud by to ale byl skutečně důvod úterního zhroucení hráze, očekával by Baecher, že se tak stane nejprve v blízkosti jednoho z břehů.

Jak ale poznamenává NYT, fotografie z místa ukazují, že se hráz nejprve protrhla uprostřed, vedle vodní elektrárny, která byla u Ruskem drženého břehu. Navíc zdejší obyvatelé říkají, že v úterý kolem 2:50 místního času (3:50 SELČ) slyšeli obrovský výbuch.

Kyjev z úmyslného zničení přehrady obviňuje Moskvu, Rusko zase tvrdí, že za ním stojí Ukrajina. Řada západních zemí zatím uvádí, že nemůže s jistotou říct, co výbuch na přehradě způsobilo.