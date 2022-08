Žně brzy skončí, zemědělci sklidili 94 % ploch obilovin a 99 % řepky

Praha - Žně v ČR postoupily do závěrečné fáze, sklizeno je přes 94 procent ploch obilovin. Stejně jako v minulých týdnech postupuje sklizeň rychleji než loni, kdy bylo touto dobou sklizeno přes 51 procent obilovin. Řepky je již sklizeno 99 procent osetých ploch, minulý rok to bylo 89 procent. Nejvíce se opožďuje sklizeň ovsa, kterého je sklizeno přes 68 procent ploch, loni to bylo v této době asi osm procent ploch. Vyplývá to z dnešního žňového zpravodajství ministerstva zemědělství (MZe).

Podle ministerstva bylo pro sklizeň v minulém týdnu převážně příznivé počasí - na většině území ČR bylo jasno až polojasno, srážky se objevily až koncem týdne. Obilovin už z polí zemědělci sklidili 7,42 milionu tun. Posekáno je obilí na výměře 1,226.918 hektarů z 1,298.775 hektarů osetých ploch. Řepky je sklizeno 1,14 milionu tun.

Úřad uvedl, že jsou stále patrné rozdíly mezi jednotlivými kraji, ve většině z nich je sklizeň obilovin v závěrečné pětině. "Ve sklizni stále mírně zaostává Karlovarský kraj, kde je zatím sklizeno 72 procent obilovin a 87 procent řepky. Morava má sklizeno 348.000 hektarů, tedy 97 procent sklizňových ploch obilovin, Čechy mají posekáno 879.000 hektarů, což je 93 procent sklizňových ploch," uvedlo MZe.

Těsně před závěrem je sklizeň ječmene ozimého, kterého zbývá sklidit zhruba 0,4 procenta osetých ploch. Téměř u konce je také sklizeň ozimé pšenice, které je již sklizeno přes 95 procent osetých ploch. Stejné procento ploch je sklizeno také u jarního ječmene.

Průměrný výnos obilovin byl v minulém týdnu 6,05 tuny na hektar, oproti minulému roku je o 0,33 tuny na hektar nižší, oproti roku 2020 je nižší o 0,04 tuny na hektar. MZe upozornilo, že letošní výnos je ale vyšší, než byly výnosy ve stejné době v roce 2019, 2018 i 2017, kdy byly nižší než šest tun na hektar. Průměrný výnos řepky byl v minulém týdnu 3,37 tuny na hektar.

Stejně jako v minulých týdnech se uskutečnila analýza kvality vzorků obilovin v laboratoři Agrofest fyto. Pšenice analyzovaná ze sklizně do konce července je hodnocena jako velmi dobrá. U analýzy vzorků sladovnického ječmene ze sklizně mezi 27. červnem a 26. červencem pak kvalita byla hodnocena jako dobrá.

Sklizeň obilovin podle odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) letos bude 7,4 milionu tun, což je o 2,5 procenta více než loni. ČSÚ také odhadl, že o 4,7 procenta na 1,07 milionu vzroste sklizeň řepky, oba odhady podle aktuálních odhadů sklizeň lehce překonala.

Stav ke dni: 15. srpnu 2022 Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní Žito Oves Tritikale Obiloviny *) celkem Řepka Celkově ke sklizni (ha)*) 801.578 52.856 122.614 211.890 24.124 45.147 40.566 1,298.775 343.964 Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 768.880,79 46.370,41 122.136,13 201.815,28 21.590,39 30.948,42 35.177,39 1,226.918,81 340.697,26 Podíl sklizených ploch (%) 95,92 87,73 99,61 95,24 89,50 68,55 86,71 94,47 99,05 Celkově sklizeno (t) 4,858. 523,81 238.172,23 771.270,84 1,112.416,54 118.322,76 132.943,75 192.688,30 7,424.338,23 1,149.545,23 Průměrný výnos (t/ha) 6,32 5,14 6,31 5,51 5,48 4,30 5,48 6,05 3,37

Stav ke dni: 16. srpnu 2021 Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní Žito Oves Tritikale Obiloviny celkem Řepka Celkově ke sklizni (ha) 709.537 75.247 111.006 215.737 25.154 57.715 40.856 1,235.252 342.315 Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 387.896 20.221 109.027 108.617 6.694 4.795 9.360 640.842 305.789 Podíl sklizených ploch (%) 54,67 26,87 98,22 50,35 26,61 8,31 22,91 51,88 89,33 Celkově sklizeno (t) 2,636.016 111.288 654.087 617.276 34.732 19.621 50.797 4,090.630 945.488 Průměrný výnos (t/ha) 6,80 5,50 6,00 5,68 5,19 4,09 5,43 6,38 3,09

Zdroj: SZIF

Poznámka: Obiloviny celkem nezahrnují kukuřici a ostatní obiloviny