Zlín - Známky s podobiznami cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, které ve čtvrtek u příležitosti stých Zikmundových narozenin vydala Česká pošta, jsou nejvyšší v historii české známkové tvorby. Novinářům to ve Zlíně řekl vedoucí oddělení známkové tvorby České pošty Břetislav Janík. Známky jsou široké 30 a vysoké 88 milimetrů. Celý aršík se dvěma známkami je největší v historii, má rozměry 203 krát 153 milimetrů.

"Aršík je výjimečný tím, že poprvé byla použita technologie ocelotisku z plochy na německém stroji Heim, je to první užití v Československu i v České republice. Je to zajímavé tím, že nám to umožnilo potisknout největší kus papíru v historii," řekl ČTK Janík. Známka je tak téměř vysoká jako je výška klasické poštovní obálky. "Zvolili jsme to proto, že století Hanzelky a Zikmunda je velice významné, proto jsme hledali nějaký neotřelý formát. A právě tento formát nám umožnil, že je aršík tak popisný," uvedl Janík.

Aršík s nominální hodnotou 90 korun obsahuje známky s postavami cestovatelů. Na pozadí je schematicky naznačena trasa výprav Hanzelky a Zikmunda v podobě české trikolory a ilustrace z exotických míst. Autory výtvarného námětu jsou grafička Eva Hašková a ilustrátor Jan Maget, rytinu vytvořil Václav Fajt.

Aršík vyšel nákladem 45.000 kusů, podle Janíka se dá očekávat, že bude brzy vyprodán. "Máme na něj samé dobré ohlasy," uvedl Janík, který začal se Zikmundem jednat o vydání známek loni v květnu, v srpnu byl aršík hotový a vytištěný a distribuovaný byl na konci ledna. Výjimečné je, že je na známce žijící člověk. Na známkách se většinou objevují jen osobnosti, které už zemřely. Pravidlo se nevztahuje třeba na prezidenty. V Česku byly v minulosti tři další výjimky. Na známce se ještě za svého života objevil kosmonaut Vladimír Remek, gymnastka Věra Čáslavská a po překvapivém triumfu hokejového týmu na olympiádě v Naganu i brankář Dominik Hašek.

Česká pošta podle Janíka od roku 1993 vydala 1020 známek. Letos chystá například společné česko-indické vydání známky ke 150. výročí narození Mahátmy Gándhího. Vznikne také známka připomínající československé letce v bitvě o Británii. "Na listopad chystáme výročí sametové revoluce a vyjde známka s Karlem Krylem. Bude to menší aršík o jedné známce, bude na ní scéna z Národní a nad tím bude bdít a hrát Karel Kryl," uvedl Janík.