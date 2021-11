Známe nejlepší recepci roku 2021

Na to první se nikdy nezapomíná, a proto je nám ctí představit nejúspěšnější nominovanou recepci prvního ročníku Recepce roku, kterou se stává recepce společnosti SPACES SMÍCHOFF.

„Ocenění Recepce roku 2021 nás velice těší a je to ocenění celého našeho týmu, kterému tímto moc děkuji za úsilí, které své práci věnují. Věříme, že toto ocenění zúročíme pro další rozvoj a bude nás motivovat, abychom se snažili obhájit prvenství i v následujícím roce,“ říká za vítěznou společnost SPACES SMÍCHOFF Aneta Jones, Community Sales Manager, která firmu také přihlásila.

Na druhém místě skončil tým ze společnosti Cushman & Wakefield Czech Republic a pomyslné stupně vítězů doplnila recepce firmy JRD Development.

Záznam slavnostního vyhlášení můžeze sledovat zde:

Slavnostní vyhlášení soutěže Recepce roku 2021 proběhlo za účasti finalistů a porotců v pražské kavárně Louvre, a to ve středu 3. listopadu v dopoledních hodinách. Vyhlášení předcházela živá on-line panelová diskuse na téma Recepce není vrátnice, která proběhla pod záštitou stejnojmenné organizace. Diskuse byl určena především pro facility a office manažery, majitele společností, developery a další decision makery v příbuzných oborech. Během slavnostního setkání a streamu se otevřela témata, se kterými se během své praxe účastníci setkali, takže se mohli podělit o zkušenosti s tím, jak inspirativně se s výzvami vypořádali. Všichni diskutující se zároveň shodli s marketingovou expertkou na retail z agentury Wellen, Lindou Petrovou, že recepce je tváří značky.

„Děkujeme všem účastníkům premiérového ročníku za to, že měli odvahu se do soutěže Recepce roku přihlásit. Ukazuje se, že firmy si uvědomují, jak je nezbytné profesionalizovat recepční služby. Porotci to opravdu neměli jednoduché a věřím, že následující ročníky budou mít minimálně stejně silné obsazení,“ uvádí koordinátorka soutěže Štěpánka Pancová.

Hlavním partnerem prvního ročníku Recepce roku 2021 byla firma specializující se na recepční a doprovodné služby D’Eclair.

O soutěži Recepce roku 2021

Soutěž Recepce roku pořádá spolek Recepce není vrátnice z. s. Soutěže se mohou účastnit pouze firemní recepce nebo recepce v kancelářských budovách a bytových domech nebo coworkingových centrech nacházející se na území hlavního města Prahy. Ze soutěže jsou vyloučeny recepce v ubytovacích, sportovních a zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytujících služby péče o tělo. Devět odborných porotců vybíralo ty nejlepší.

O organizátorovi soutěže

Spolek Recepce není vrátnice z. s. dlouhodobě usiluje o to, aby se profesionalizovalo prostředí recepcí a aby je firmy i veřejnost začaly vnímat jinak. Firmám pomáhá, aby se mohly plně soustředit na svou hlavní činnost, tím, že zlepšuje kvalitu servisních služeb.