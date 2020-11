Znalecký posudek o kyanidu v Bečvě má být hotov do 20. prosince

Rybáři nakládali 21. září 2020 v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku leklé ryby z řeky Bečvy. Kvůli neznámé látce, která se předchozího dne dostala do Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly v řece tuny ryb.

Rybáři nakládali 21. září 2020 v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku leklé ryby z řeky Bečvy. Kvůli neznámé látce, která se předchozího dne dostala do Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly v řece tuny ryb. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Znalecký posudek, odkud v září unikl jedovatý kyanid do řeky Bečvy, má být podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) hotov do 20. prosince. Ministr to dnes uvedl ke snaze opozičních poslanců kauzu projednat koncem týdne, což vyvolalo slovní přestřelku také se zástupci ANO. Podle Hamáčka debata poslanců bude jen akademická a neurychlí ani vyšetřování, ani vypracování posudku soudním znalcem. "Debatu vést můžeme, soudního znalce pravděpodobně neurychlíme," dodal.

"Policie odebrala několik stovek vzorků, tak aby bylo možné určit, odkud se tam kyanid dostal," uvedl Hamáček. Vyhodnotit vzorky je podle něho složité. Znalec se navíc potýkal se zdravotními problémy, prozradil Hamáček. Zdůraznil, že policie postupuje nestranně podle pokynů státního zástupce. "Nikdo to nezametá pod koberec," řekl.

Předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek neúspěšně žádal, aby se Sněmovna věnovala kauze v pátek ráno před schvalováním zákonů. Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek naopak prosadil projednání až po pátečním schvalování zákonů, tedy po 14:00, kdy už dolní komora zpravidla nezasedá. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura to označil za obstrukci, podle Bartoška je zatím snaha celou věc oddálit a odložit. Opozice nevyloučila možnost, že by věc chtěla probrat na mimořádné schůzi Sněmovny.

Ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) obvinil Stanjura ze zbabělosti. Podotkl, že se Brabec projednávání dlouho vyhýbal a nakonec našel termín, kdy Sněmovna obvykle nejedná.

Brabec se proti tomu ohradil. "Bojím se akorát nemoci svých dětí, nebojím se hloupých provokačních poznámek, na které jsem zvyklý," prohlásil. Připomenul, že v minulých dnech se z jednání Sněmovny omluvil ze zdravotních důvodů. "Tak mne prosím, tímto způsobem neurážejte, že se něčeho bojím," požádal opoziční zástupce. Výbor pro životní prostředí, který se kauzou zabýval, se podle Brabce změnil ve vyšetřovací komisi. "Udělal se z toho neuvěřitelný kabaret," řekl ministr.

Stanjura k tomu uvedl že "kauza je živá, ale ryby a řeka jsou mrtvé". "Není to kabaret," dodal předseda poslanců ODS s tím, že takové zlehčování jedné z nejvážnějších ekologických katastrof by od ministra životního prostředí nečekal.

Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, viník havárie zatím nebyl odhalen. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilérie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.