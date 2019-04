Přerov - Pes, který usmrtil na konci roku 2017 v přerovské části Předmostí roční dítě, neměl podle znalce řádný výcvik. Zvíře označil za dominantní, které je v případě provokace připraveno k útoku. Kvůli případu se před soudem zodpovídá spolumajitel zvířete, jednatřicetiletý Lukáš Černošek. Obžalován je z usmrcení z nedbalosti, a to právě kvůli tomu, že nezajistil výcvik psa a dozor nad ním. Žalobce navrhl podmíněný trest, obhajoba se s tím ztotožnila. Soud vynese rozsudek v pondělí.

Dítě napadl kříženec argentinské dogy a stafordšírského teriéra. "Tvrdím, že tento pejsek výchovou téměř neprošel. Měl problémy se psy, které několikrát napadl. Jde o velmi dominantního psa. Tím, že byl rozmazlovaný, polidšťovaný, chvílemi si dělal, co chtěl. Aron byl časovanou bombou," uvedl znalec Stanislav Beníšek se zaměřením na argentinské dogy. Podotkl, že u soudu jako expert vypovídá kvůli tragické události tohoto charakteru již podruhé.

Podle znalce roli hrála řada faktorů. Šlo o křížence, tragédie se stala ve stísněném prostoru, kde byly tři děti, a chování nyní pětiletého psa podle něj nikdo z dospělých nekorigoval. Poukázal na to, že majitelé zvolili špatné plemeno. Pokud by si pořídili labradora, nic by se nestalo, míní znalec. Dodal, že argentinské dogy jsou tvrdými psy a potřebují pevnou výchovu. "Majitelé si ho vycvičili podle svého nejlepšího svědomí, chtěli ho jako mazlíčka a to jim stačilo," doplnil znalec. Podle něj se dalo tragédii zabránit, kdyby obžalovaný v pokoji zůstal. "Byla to chvilková nepozornost ze strany majitele psa a došlo bohužel k této tragédii," uvedl Beníšek. Dodal, že osobně by takového psa s dětmi nikdy nenechával o samotě.

Soud pustil i záznam výslechu zbývajících dvou dětí, které byly v době tragédie na místě. "My jsme si hráli, Vlastík si hrál se psem a zatáhl ho za ocas. My jsme mu říkali, ať to nedělá, ale on to udělal znovu. Pes ho převalil na zem a pak mu prokousl hlavu. Přitom mě povalili a Aron mě škrábl," vypověděl chlapec. Pes byl podle něj hodný. Uvedl, že v osudnou chvíli byl v místnosti s nimi i obžalovaný, což potvrdila i dívka.

U soudu dnes již zazněly závěrečné řeči, žalobce pro Černoška navrhl podmíněný trest 18 až 24 měsíců. S návrhem trestu se ztotožnila i obhajoba. "Ponese se to se mnou do konce života," uvedl Černošek, který již dříve odmítl, že by psa necvičil a nezajistil jeho výchovu. Hájil se tím, že pes byl bezproblémový a běžně k nim chodili domů příbuzní i známí s dětmi. Dítě podle něj zvíře provokovalo delší dobu.

Tragédie se stala v prosinci 2017. Muž byl v osudný okamžik se psem a třemi dětmi v pokoji panelového bytu na sídlišti v Předmostí sám. Jeho přítelkyně, teta napadeného chlapce, se sprchovala a babička byla v kuchyni. Matka napadeného chlapce dítě do bytu přivedla a odešla pryč. Neštěstí se stalo ve chvíli, kdy Černošek vstal a odcházel, chlapec asi zatahal psa za ocas. Pes dítě kousl do hlavy, zemřelo na místě.