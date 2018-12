Chang-čou (Čína) - Znakařka Simona Kubová další finálovou účast na mistrovství světa v krátkém bazénu nepřidala. V semifinále padesátky obsadila stejně jako v dopoledních rozplavbách desátou příčku. Čas 26,60 sekundy byl o dvě setiny horší než její výkon z rozplavby. Maximem Kubové na tomto MS tak zůstalo sedmé místo ze stovky.

Šest setin jí v semifinále chybělo k tomu, aby se zapojila do dodatečné rozplavby o postup do finále. O osmou příčku se totiž dělily Nizozemka Ranomi Kromowidjojová a Francouzka Mathilde Ciniová s výkonem 26,54. Z prvního místa do finále postoupila Američanka Olivia Smoligaová.

"Je mi líto, že postup pro mě nebyl až tak těžký a je škoda, že se o finále aspoň nerozplavávám. Být desátá na světě není úplně ostudné. Jsem ráda, ale myslím, že jsem měla na lepší čas. Sedmé a desáté místo je dobré, i když jsem doufala, že tady poplavu trochu lepší časy. Druhé finále mi uteklo o šest setin, ale je to padesátka a je jasné, že na ní to bude vždycky o kousíčky," uvedla Kubová v tiskové zprávě.

Česká výprava má na tomto světovém šampionátu stále na kontě čtyři finálové účasti. Vedle Kubové se mezi elitní osmičku dvakrát dostala kraulařka Barbora Seemanová a úspěšná byla také ženská polohová štafeta na 4x50 metrů.

Světovým rekordem na kraulařské čtyřstovce se v dnešním finálovém bloku blýskla Australanka Ariarne Titmusová. Dohmátla v čase 3:53,92, čímž o pět setin překonala dva měsíce starý rekordní čas Číňanky Wang Ťien-ťia-che. Ta se na MS před domácím publikem musela spokojit se stříbrem.

Program orámovaly štafetové světové rekordy. Hned na úvod zazářila americká kraulařská štafeta na 4x50 metrů. Kvarteto Caeleb Dressel, Ryan Held, Jack Conger a Michael Chadwick výkonem 1:21,80 o osm desetin překonalo čtyři roky starý výkon ruské štafety z MS v Dauhá. Pod hodnotu bývalého světového rekordu svých předchůdců se dostali i Rusové, ale čas 1:22,22 jim stačil jen na stříbro.

Na závěr programu Brazilci ve štafetě na 4x200 metrů volným způsobem časem 6:46,81 o více než dvě sekundy překonali rekordní čas ruské štafety z roku 2010. Rychleji než bývalý rekord zaplavali také další medailisté Rusové a Číňané. O vítězství Brazilců rozhodl finišman Breno Correia, který přebíral na třetím místě, ale dohmátl první o tři setiny před Rusem Alexandrem Krasnychem.

Třetí zlato získala v Číně maďarská hvězda Katinka Hosszúová. Dnes obhájila titul v polohovém závodě na 100 metrů, čímž navázala na triumfy z polohovky na 400 metrů a závodu na 200 metrů motýlek. Vedle toho má ještě stříbro ze znakařské stovky.