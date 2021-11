Znakařka Kubová při zastávce mezi ME a ISL pokřtila knihu o svém životě

Praha - Elitní česká plavkyně Simona Kubová si mezi mistrovstvím Evropy v krátkém bazénu a semifinále Mezinárodní plavecké ligy (ISL) odskočila do Prahy pokřtít knihu o svém životě. Chce prostřednictvím svých zkušeností se životem vrcholové sportovkyně motivovat a inspirovat ostatní. Její plavecká kariéra se ani po této sezoně ještě definitivně neuzavře. Začne trénovat na tu další a nevylučuje účast na květnovém mistrovství světa v japonské Fukuoce.

Knihu s názvem Simona Kubová - Krása mezi stěnami napsala společně s novinářem Stanislavem Bartůškem. "Prozradila jsem tam cesty, kterými jsem se vydala. Musela jsem udělat nějaká rozhodnutí v průběhu své kariéry. To jsem tam prozradila skoro všechno. Je to popsáno v pěti, šesti kapitolách s lidmi, kteří mě nejvíc podporovali a inspirovali. Je tam třeba kapitola o mamce, o taťkovi, o prvním trenérovi. Vždycky je to hezky propletené. Myslím, že ta kniha by měla hlavně motivovat lidi, kteří si to přečtou, třeba je inspirovat ke sportu a věřit v sílu svých snů," popisovala ČTK chomutovská plavkyně.

Dopoledne se vrátila z ME v krátkém bazénu v Kazani, kde se jí vydařila sprinterská padesátka a svou účast završila šestým místem na 100 metrů znak. "Ta padesátka byla z mého pohledu výborná, byl to asi můj osmý nejlepší čas v životě. Bohužel to bylo deváté nepostupové místo, takže to byla trochu škoda. Ta stovka - to je dvanáct let pořád v evropském finále, takže pro mě je to obrovská motivace i zadostiučinění, že takovou dlouhou dobu dokážu být v evropské špičce. Ten čas je zase letošní nejlepší a věřím, že se to ještě může posouvat dál. Já jsem moc spokojená," radovala se.

Na kontinentální šampionát přitom ladila formu až přímo v Rusku, protože vrcholy poolympijské části sezony pro ni přijdou v prosinci na ISL a mistrovství světa v krátkém bazénu v Abú Zabí. Naordinovala si mimořádně nabitý podzim. "Od konce srpna až do 22. prosince budu pořád pryč. Dnes jsem se vrátila z Kazaně a zítra odlétám na Mezinárodní plaveckou ligu, kde budu až do 5. prosince. Pak přelétám na soustředění do Izraele a 13. prosince z Izraele přelétáme na mistrovství světa v Abú Zabí. Vracíme se 22. prosince, tak snad stihnu zabalit dárky," usmívala se.

Ve třiceti letech patří mezi plavkyněmi k nejstarším, ale ani po této sezoně neplánuje okamžitý konec kariéry. "Nemůžu skončit ze dne na den, ještě když tam jsou ty svátky, rovná se Vánoce, rovná se cukroví. Nechávám tomu volný průběh, nechávám si otevřená vrátka. Jestli to půjde, jestli ta sezona se bude vyvíjet dobře, tak proč by třeba nemohlo být ještě mistrovství světa. Uvidím, jak mě to bude bavit, jakou budu mít motivaci," řekla.

Určitou představu, jak dlouho ještě bude vrcholově plavat, ale má. "Paříž už rozhodně nedám," prohlásila směrem k olympijským hrám v roce 2024. Doma má podporu, i když je celý podzim a začátek zimy na cestách. "Příští rok se to zklidní. ISL v prvních čtyřech měsících nebude, tak budu víc doma," plánovala.

V Kazani sledovala, jak na její medaile z Herningu 2013 navázala stříbrem na dvoustovce jednadvacetiletá kraulařka Barbora Seemanová. "Bára má teď nejlepší plavecká léta. Plave výborně, má nádhernou techniku, má chuť do toho plavání. Pro mě by bylo velkým překvapením, kdyby tu medaili nezískala. Naštěstí se to podařilo a Česká republika odjíždí s medailí, to je super. Já doufám, že těch medailí přiveze víc. Třeba i z mistrovství světa, to myslím si, že není vůbec nereálné," řekla na adresu aktuálně nejlepší české plavkyně.

Také Kubová sbírala medaile ještě pod dívčím jménem Baumrtová krátce po dvacítce. U Seemanové vidí podobné vlastnosti. "Už je to strašně dlouho, když mi bylo dvacet jedna, je to těžké srovnávat. Myslím si, že nějaké společné rysy určitě máme. Obě máme touhu, obě jsme chtěly být nejlepší, obě neumíme prohrávat. Myslím si, že nějaká ta paralela tam určitě bude. Myslím si, že to sebevědomí, když nám to šlo, tak jsme měly obě a věděly jsme, že máme na to vyhrávat medaile," přemítala.