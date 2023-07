Znakařka Kubová měla k finále stovky na MS daleko, v semifinále byla čtrnáctá

Fukuoka (Japonsko) - Plavkyně Simona Kubová měla na mistrovství světa ve Fukuoce daleko k postupu do finále závodu na 100 metrů znak. Zkušená česká reprezentantka v semifinále prakticky zopakovala výkon z rozplavby a čtrnácté místo na účast ve finálové osmičce nestačilo.

Kubová zopakovala pozici, z níž do semifinále postoupila. I čas měla téměř totožný. Nepodařil se jí útok na pokoření hranice jedné minuty a dopolední výkon zlepšila jen o dvě setiny na 1:00,43. V prvním semifinále dohmátla jako poslední, ve druhém semifinále byly dvě plavkyně pomalejší.

V postupu do finále by Kubová potřebovala čas 59,62, což je o tři setiny lepší než její český rekord. Semifinálová účast ji ale naprosto uspokojila. "Vůbec jsem s tím nějak moc nepočítala a jsem ráda, že se mi podařilo zlepšit čas z rána. Jsem ráda, že mě to tolik nebolelo jako ráno. Jsem ráda, že jsem nebyla tak vystresovaná jako ráno, takže z toho mám mnohem lepší pocit. Ty holky jsou prostě rychlejší, ale já jsem za semifinále šťastná, protože jsem v to ani nedoufala," řekla Radiožurnálu Sport.

Více si věří na sprinterské padesátce. Ze stovky měla trochu obavy, protože ji plavala naposledy v květnu. "Trochu jsem nevěděla, jak začít, a byla jsem z toho nervózní. Přece jen jsem odsud nechtěla odjíždět zklamaná, to byl takový můj cíl. Ráno jsem si splnila, pro co jsem si přijela. A padesátka, to je jen jedna nádržka. Jsem ráda, že to začalo stovkou a teď už mě čeká jen to příjemnější," dodala. Ženské rozplavby na 50 metrů znak jsou na programu ve středu.

Úvod finálového bloku patřil čínským barvám. Čchin Chaj-jang zaplaval druhý nejlepší čas historie na 100 metrů prsa, když zvítězil za 57,69 sekundy. Jen Brit Adam Peaty, který MS v Japonsku vynechává kvůli psychickým problémům, byl rychlejší.

S více než sekundovým odstupem za vítězným Číňanem se tři prsaři podělili o stříbrnou příčku. Ital Nicolo Martinenghi, Nizozemec Arno Kamminga i Američan Nic Fink měli shodný čas 58,72 sekundy.

O druhé čínské zlato v dnešním programu se postarala Čang Jü-fej, která na 100 metrů motýlek porazila olympijskou vítězku Margaret MacNeilovou z Kanady i obhájkyni titulu Torri Huskeovou z USA. Pětadvacetiletá čínská plavkyně se na MS dočkala prvního titulu po sedmi bronzových medailích. Je olympijskou vítězkou z dvojnásobné distance, na 100 metrů motýlek byla na OH 2021 v Tokiu stříbrná.

Závod na 50 metrů motýlek, do kterého se z americké kvalifikace neprobojoval vítěz posledních dvou MS Caeleb Dressel, vyhrál Ital Thomas Ceccon (22,68). Polohový závod na 200 metrů patřil Američankám. Zvítězila mistryně světa z krátkého bazénu Kate Douglassová, která časem 2:07,17 předčila o osm desetin obhájkyni titulu Alex Walshovou.

Bazénové plavání - finále:

Muži:

100 m prsa: 1. Čchin Chaj-jang (Čína) 57,69, 2. Martinenghi (It.), Kamminga (Niz.) a Fink (USA) všichni 58,72, 5. Matzerath (Něm.) 58,88, 6. Jen C'-pej (Čína) 59,23.

50 m mot.: 1. Ceccon (It.) 22,68, 2. Ribeiro de Matos (Portug.) 22,80, 3. Groussett (Fr.) 22,82, 4. Peters 22,84, 5. Proud (oba Brit.) 22,91, 6. Rose (USA) 23,01, ...v rozplavbách 43. Gracík (ČR) 23,96.

Ženy:

100 m mot.: 1. Čang Jü-fej (Čína) 56,12, 2. MacNeilová (Kan.) 56,45, 3. Huskeová (USA) 56,61, 4. McKeonová (Austr.) 56,88, 5. Kohlerová (Něm.) 57,05, 6. Wattelová (Fr.) 57,13, ...v rozplavbách 22. Seemanová (ČR) 59,36.

200 m pol. záv.: 1. Douglassová 2:07,17, 2. Walshová (obě USA) 2:07,97, 3. Jü I-tching (Čína) 2:08,74, 4. Forresterová (Austr.) 2:08,98, 5. Gorbenková (Izr.) 2:10,08, 6. Ohašiová (Jap.) 2:11,27.

Semifinále s českou účastí:

Ženy:

100 m znak: 1. Smithová (USA) 58,33, ...14. Kubová (ČR) 1:00,43 nepostoupila do finále.