Glasgow - Znakařka Simona Baumrtová vylepšila v rozplavbách na mistrovství Evropy v Glasgow český rekord na padesátce o 11 setin na 27,78 sekundy. Do odpoledního semifinále prošla z pátého místa. Nedělní finále na 1500 metrů poplave kraulař Jan Micka, jenž postoupil ze šesté pozice časem 14:58,94 minuty.

Loni v červnu na mítinku v Římě šestadvacetiletá plavkyně z Chomutova vylepšila národní maximum hned dvakrát a časem 27,89 se poprvé dostala pod 28 sekund. Dnes ve Skotsku potvrdila roli spolufavoritky a čtvrtou rozplavbu vyhrála.

"Jsem ráda, že se mi to povedlo. Super! Cítila jsem se dobře, byl to můj první start, takže to bylo takové trošku nervózní. Ještě nervóznější než obvykle. Jsem ráda, že jsem to zvládla takhle. Je to padesátka, člověk se ani nezadýchá a pomalu je na konci," řekla novinářům Baumrtová.

Potěšil ji i pátý nejlepší čas. "To je super. Hrozně bych si přála to odpoledne v semifinále zopakovat a dostat se do finále, to je můj plán. Každopádně dát si osobák na velké akci je skvělé," pochvalovala si šestadvacetiletá Baumrtová.

Nová členka české reprezentace Anika Apostalon obsadila časem 29,22 celkově 28. místo z 51 závodnic. Nejrychlejší byla Britka Georgia Daviesová v novém evropském rekordu 27,21.

Finále je na pořadu v neděli, kdy bude o cenný kov bojovat také kraulař Micka. Již v pátek na úvod šampionátu ve Skotsku se dostal do finále své doplňkové trati na 400 metrů a skončil šestý.

Micka ve své rozplavbě dohmátl třetí, když nakonec předčil Itala Domenica Acerenzu, jenž byl většinu závodu před ním. Na druhého Nora Henrika Christiansena ztratil 91 setin.

"O Italovi jsem dlouho nevěděl a myslel jsem, že je celou dobu za námi. Po osmistovce jsem viděl, že tam je a že plavu čtvrtý. Věděl jsem, že jestli chci do finále, tak se musím držet Nora a případně ho porazit," uvedl Micka.

"Po osmistovce jsem měl pocit, že Christiansena stahuju, ale pak mi vždycky ujel. Nakonec se mi ho podařilo uviset a porazil mě jenom o vteřinku, což je na rozplavby dobré. Uvidíme zítra," doplnil Micka.

V dnešních rozplavbách se představili ještě další tři čeští reprezentanti. Petr Novák na motýlkářské dvoustovce dohmátl v čase 2:00,84 a obsadil 25. místo, Kristýna Horská byla 44. na stovce prsa za 1:11,80 a Jan Šefl na 100 m volný způsob skončil šedesátý za 50,88.