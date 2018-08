Glasgow - Plavkyně Simona Baumrtová se na mistrovství Evropy probojovala do finále závodu na 50 metrů znak. V Glasgow dnes nejprve v rozplavbách vytvořila český rekord časem 27,78 sekundy, v odpoledním semifinále byla o 13 setin pomalejší, ale na postup do boje o medaile jí to stačilo.

Finále poplave v neděli i kraulař Jan Micka, který obsadil v rozplavbách na 1500 metrů šesté místo časem 14:58,94. Program druhého finálového dne ozdobili světovými rekordy Brit Adam Peaty na 100 metrů prsa a Rus Kliment Kolesnikov na 50 metrů znak.

Baumrtová ve Skotsku potvrdila roli spolufavoritky a při triumfu ve své rozplavbě ubrala z vlastního národního maxima z loňska 11 setin. "Dát si osobák na velké akci je skvělé," pochvalovala si šestadvacetiletá chomutovská plavkyně.

V semifinále dohmátla Baumrtová ve svém závodě třetí, tentokrát za loňským časem z Říma o dvě setiny zaostala a těsně jí unikl přímý postup. Z druhé osmičky uchazeček o finále ji ale předstihly jen tři a mohla se začít těšit na nedělní závod.

"Je to super, jsem moc ráda. Chtěla jsem to ještě malinko vylepšit, co se týká času, ale super. Jela jsem sem do Glasgow s cílem dělat osobáky a finále, teď už mám oboje, takže můžu jet domů," prohlásila s nadsázkou Baumrtová, kterou čeká v neděli finále krátce po čtvrt na osm večer SELČ.

Nejrychlejším časem postoupila Britka Georgia Daviesová (27,46), jež dopoledne vytvořila evropský rekord časem 27,21.

Její krajan Peaty se jako první na šampionátu postaral o zápis do světových historických tabulek. Třiadvacetiletý prsařský suverén dohmátl v čase rovných 57 sekund a vylepšil vlastní maximum z předloňských olympijských her v Riu de Janeiro o 13 setin.

Pětinásobný mistr světa obhájil zlatou medaili a získal už osmý titul evropského šampiona v kariéře. Britové v disciplíně slavili double, protože se ztrátou více než půldruhé sekundy dohmátl jako druhý James Wilby.

Teprve osmnáctiletý junior Kolesnikov poté vymazal z čela historických tabulek po dlouhých devíti letech Brita Liama Peacocka. Časem 24,00 z jeho výkonu ubral čtyři setiny.

Dva tituly během odpoledne vybojovala švédská hvězda Sarah Sjöströmová. Ovládla kraulařskou padesátku i stovku motýlkem.

ME v plaveckých sportech v Glasgow:

--------

Bazénové plavání:

Muži:

100 m prsa: 1. Peaty 57,00 - světový rekord, 2. Wilby (oba Brit.) 58,54, 3. Čupkov (Rus.) 58,96, ...v rozplavbách 49. Chrápavý (ČR) 1:03,77.

50 m znak: 1. Kolesnikov (Rus.) 24,00 - světový rekord, 2. Glinta (Rum.) 24,55, 3. Ryan (Ir.) 24,64, ...v rozplavbách 39. Franta (ČR) 26,26.

Ženy:

50 m v. zp.: 1. Sjöströmová (Švéd.) 23,74, 2. Blumeová (Dán.) 23,75, 3. Kromowidjojová (Niz.) 24,21, ...v semifinále 12. Apostalon 25,22, v rozplavbách 26. Kolářová (obě ČR) 25,77.

800 m v. zp.: 1. Quadarellaová (It.) 8:16,35, 2. Késelyová (Maď.) 8:21,91, 3. Jegorovová (Rus.) 8:24,61.

100 m mot.: 1. Sjöströmová (Švéd.) 56,13, 2. Čimrovová (Rus.) 57,30, 3. Di Liddová (It.) 57,58, ...v rozplavbách 21. Svěcená (ČR) 1:00,02.

Smíšená štafeta:

4x200 m v. zp.: 1. Německo (Heidtmann, Mühlleitner, Foosová, Bruhnová) 7:28,43, 2. Rusko 7:29,37, 3. Británie 7:29,37.

Semifinále s českou účastí:

Ženy:

50 m znak: 1. Daviesová (Brit.) 27,46 (v rozplavbě 27,21 - evropský rekord), ...6. Baumrtová 27,91 (v rozplavbě 27,78 - český rekord).

Synchronizované plavání:

Družstva - volný program: 1. Rusko 97,0333, 2. Ukrajina 94,6000, 3. Itálie 92,2333.