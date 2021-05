Znakař Čejka v rozplavbách na ME splnil olympijský limit

Budapešť - Plavec Jan Čejka splnil na trati 200 metrů znak A limit mezinárodní federace FINA a kvalifikoval se na olympijské hry v Tokiu. V dnešní rozplavbě na mistrovství Evropy v Budapešti zlepšil svůj český rekord o 85 setin na 1:56,66. Díky tomu postoupil ze čtvrtého místa do večerního semifinále. Z postupu se v rozplavbách stovky radovala také kraulařka Barbora Seemanová. Čerstvá mistryně Evropy na dvoustovce zaplavala na poloviční distanci čas 54,26, kterým zaostala o sedm setin za vlastním českým rekordem. Na postup to bezpečně stačilo, zařadila se na sedmou příčku.

Zlatý závod v Seemanové stále doznívá. "Je to hrozně hezké, přišlo mi fakt strašně moc zpráv a mám úplně zahlcený telefon. Ale pro mě je teď důležité soustředit se na stovku a na štafetu, protože si myslím, že jsem na tom dobře, že dokážu zaplavat ještě velice kvalitně. Takže chci zůstat v tom závodním módu, který jsem měla, a oslavy budou až někdy později," řekla jednadvacetiletá plavkyně Radiožurnálu.

Předloňský juniorský mistr světa na znakařské padesátce Čejka od roku 2019 zaostával za olympijským limitem o pouhou setinu, když měl osobní a český rekord 1:57,51. Dvacetiletý reprezentant v dopoledním programu ubral výrazně více než potřebnou setinu a stal se šestým českým plavcem, který si zajistil účast v individuálních závodech v Tokiu. Přidal se k Seemanové, Simoně Kubové, Kristýně Horské, Janu Mickovi a Janu Šeflovi.

"Jsem nadšený. První padesátka se mi jela dobře. Viděl jsem, že ti kluci jsou třeba vedle mě, tak jsem si říkal, že je to dobré a ve druhé padesátce se můžu trošku pošetřit do poslední stovky. Tak jsem tam malinko zvolnil, abych si nějaké síly nechal do finiše," popsal taktiku Čejka.

V polohovém závodě na 200 metrů zůstala těsně za postupem do semifinále Horská. Časem 2:14,99 se zařadila na jednadvacátou příčku, ale v redukovaném pořadí to znamenalo první nepostupovou pozici. Od účasti v semifinálové šestnáctce ji dělilo 36 setin.

Vytrvalec Micka tentokrát odjede z evropského šampionátu bez finálové účasti. Na osmistovce, z níž má z ME 2016 a 2018 čtvrté a páté místo, skončil v rozplavbách až šestadvacátý. Výkonem 8:07,60 zaostal o bezmála devatenáct sekund za svým českým rekordem. Kraulařky Barbora Janíčková a Anna Kolářová skončily na stovce ve čtvrté desítce, podobně dopadl Tomáš Ludvík na 200 metrů znak. Prsař Matěj Zábojník byl na padesátce padesátý.