Značka Klasa by se měla přehodnotit, míní fond. Podle svazu obchodu je přežitá

Praha - Pojetí značek Klasa a Regionální potravina, které spravuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), by se mělo přehodnotit. Ve výroční zprávě fondu to uvedl jeho generální ředitel Petr Dlouhý. Značky mají podporovat kvalitní české potraviny. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáše Prouzy je Klasa již přežitá a zákazníci na ni příliš nereagují, roste naopak zájem o Regionální potravinu. Měla by se ale modernizovat, řekl dnes ČTK.

Dlouhý ve zprávě uvedl, že značky kvality by měly fungovat v souladu zejména s ohledem na udržitelnost, což odpovídá společenským potřebám. "Rovněž došlo k výraznému růstu inflace, která měla dopad i na cenu potravin a ruku v ruce s tím začala stagnovat i poptávka právě po kvalitních potravinách, i proto je marketingová podpora nadále důležitá," napsal. Na podporu Klasy, která funguje již 20 let, fond loni vyplatil 124,48 milionu korun.

Podle výroční zprávy má značka nabízet výjimečně kvalitní potraviny, které jsou na trhu jedinečné. Má podpořit také zájem o kvalitu potravin a posílit konkurenceschopnost výrobků. Loni ji získalo například Starokolínské kysané zelí z rodinného podniku Baše a spol. z Polabí, jablky odrůdy Gala a Golden Delicious odbytového družstva CZ Fruit. Získalo ji také vepřové maso ve vlastní šťávě z Farmy Doupov nebo Kostelecká klobása od Kosteleckých uzenin z holdingu Agrofert.

Na projekt Regionální potravina fond vyplatil zhruba 47,7 milionu korun. Značku mohou získat potraviny na krajských soutěžích pořádaných ministerstvem zemědělství. Výrobci musí používat lokální suroviny a produkty musí mít vazbu na svůj kraj, například tradičním postupem výroby. Získat ji mohou jen podniky do 250 zaměstnanců. Loni se o ni ucházelo 437 výrobců s 1708 výrobky, ocenění dostalo 114 produktů. Značku mohou poté používat čtyři roky.

Podle Prouzy by se marketingová podpora Klasy měla výrazně omezit a peníze dát na Regionální potravinu, biopotraviny, alternativní potraviny nebo případně na podporu produktu s Českými cechovními normami. "Pokud mají mít kampaně smysl, musí ale dojít k modernizaci daných označení. Bývalému ministru zemědělství (Zdeňku) Nekulovi (KDU-ČSL) jsme navrhovali, jak by šlo značku Regionální potravina zmodernizovat, bohužel s tím nic neudělal," doplnil. SZIF zajišťuje také kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství. Loni na ni vyplatil přes 40 milionů korun.