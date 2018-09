Praha - Záložník Jaromír Zmrhal jedinou brankou zajistil fotbalistům Slavie Praha vítězství 1:0 nad Bordeaux v úvodním utkání hlavní fáze Evropské ligy a svou povedenou trefu z 35. minuty označil za nejhezčí gól kariéry. Věří, že červenobílí dopadnou ve skupině lépe než vloni, kdy také na začátku doma vyhráli 1:0, ale pak těsně nepostoupili.

"Myslím, že je to asi vůbec nejhezčí ze všech gólů v mé kariéře. Ještě jsem ho tedy neviděl ze záznamu," řekl Zmrhal novinářům ke své povedené ráně z hranice vápna do horního rohu pod břevno. "Hušba (Hušbauer) mi to dal a povedlo se mi to trefit. Já už věděl, že jsem to trefil dobře, koukal jsem samozřejmě, ale že se to otřelo o břevno, už jsem nezachytil. To už jsem se asi radoval," dodal reprezentační záložník s úsměvem.

Těšilo ho, že Pražané celý zápas s francouzským soupeřem dominovali. "My jsme se na ně dobře připravili, všichni jsme odvedli maximum. Jsem rád, že se odehrál takový zápas. Jen musíme přidat trošku klidu, když vedeme. Zbytečně jsme se hrnuli až moc dopředu, musíme trošku podržet míč a víc kontrolovat hru, aby se uklidnila. Takhle jsme s nimi soupeřili nahoru dolů a můžeme být rádi, že neměli žádnou vyloženou šanci," uvedl Zmrhal.

Gólem potvrdil, že se mu ve velkých zápasech daří. Střelecky se prosadil například ve dvou ligových šlágrech s Plzní včetně toho nedávného při výhře 4:0 a dvakrát skóroval i v derby se Spartou. "Je to tak, nevím, čím to je. Jsem rád, že mi to tam padá v takových zápasech. Mohlo by trošičku víc i v těch jiných," prohlásil Zmrhal.

Jeho celek vstoupil do skupiny Evropské ligy stejně jako před rokem, kdy na úvod doma porazil Maccabi Tel Aviv také 1:0, ale pak nakonec nepostoupil. "Doufám, že skupina teď dopadne lépe než vloni. Jsme rádi, že jsme do skupiny takhle vstoupili, ale byl to teprve první zápas, čeká nás jich ještě v Evropské lize dost. Co to bude znamenat, uvidíme až po posledním zápase skupiny," uvedl Zmrhal.

"Teď nás čeká v neděli zápas v lize (s Bohemians) a ten bude stejně důležitý. Jestli chceme být ve Slavii úspěšní, musíme vyhrávat každý zápas, ať je to Evropská liga, domácí liga, nebo domácí pohár," doplnil pětadvacetiletý záložník.

Cítí, že se Slavia v poslední době herně zlepšuje a že jde správnou cestou. "Cítíme se líp asi všichni, jsme více sehraní a víme už o sobě. Máme zažité nějaké kombinace, víme o sobě i naslepo. Všichni odvádíme sto procent, dáváme do toho maximum a tvrdá práce se vyplácí," pochvaloval si Zmrhal.