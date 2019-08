Zmrhal má ze Slavie namířeno do týmu nováčka italské ligy

Praha - Tým fotbalistů pražské Slavie může opustit také záložník Jaromír Zmrhal. Podle serveru iDNES.cz dostal hráč, který v úterý oslaví 26. narozeniny, od vedení mistrovského klubu svolení jednat s nováčkem italské ligy Brescií.

"Mohu potvrdit, že vedeme jednání o přestupu Jaromíra Zmrhala do Itálie. Pro Slavii toho udělal hrozně moc, už dvakrát byl na odchodu do zahraničí, ale pokaždé vyhověl přání klubu a pomohl k současným úspěchům. Za to mu patří obrovský dík," řekl webu mluvčí Slavie Michal Býček.

"Máme široký kádr a je dost pravděpodobné, že ho do konce přestupního období ještě dva hráči opustí. Stejně tak ale věříme, že náhradu za Jardu pokryjeme z vlastních zdrojů, variant na jeho post je několik," uvedl sportovní ředitel Jan Nezmar.

V červenci ze Slavie odešli stopeři Simon Deli a Michael Ngadeu, oba zamířili do Belgie. Slovenský reprezentant Miroslav Stoch se vrátil do Soluně.

Třináctinásobný reprezentant Zmrhal se může v Brescii setkat s krajanem Alešem Matějů. Třiadvacetiletý obránce v Itálii rok hostoval z anglického Brightonu a mužstvu pomohl k postupu do Serie A. Poté v Brescii zůstal na přestup.