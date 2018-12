Praha - Fotbalisté Slavie po 11 letech postoupili do jarních bojů v pohárech a velkou zásluhu na tom má i záložník Jaromír Zmrhal, který svými góly zařídil Pražanům ve skupině Evropské ligy šest z celkových deseti bodů. Nejprve vystřelil úvodní výhru 1:0 nad Bordeaux a dnes dal vítěznou trefu také při vítězství 2:0 nad Petrohradem. V jarní vyřazovací fázi by si přál zvučného soupeře.

"Já jsem hlavně rád, že jsme si to uhráli sami. To je to hlavní, než kdo dával góly. I když jsem za něj ohromně rád, ale i kdyby ho dal někdo jiný, tak bych měl stejnou radost," řekl novinářům Zmrhal.

Skóre utkání otevřel ve 32. minutě z malého vápna po přihrávce od Josefa Hušbauera. "Asi to dával spíše jen do prostoru, nevím, jestli mě hledal přímo. Neměl jsem moc času přemýšlet, tak jsem to bral pravačkou a jsem rád, že mi to spadlo. Ani si nevybavím, kdy jsme dal naposledy gól pravačkou," uvedl Zmrhal.

Pojistku ještě do poločasu přidal Miroslav Stoch. "Miňo dal nádherný gól. Když tým uklidní takovým gólem, je to paráda. Někdy se mu to povede i na tréninku, ale když mu to ulétne, tak si děláme srandu, ať raději na tréninku nestřílí a nechá si to na zápasy," řekl s úsměvem Zmrhal.

Postupu si cení o to více, že zažil velkou krizi Slavie z let 2009 až 2015. "Ty časy nebyly dobré. Byla to totální bída, takže si ohromně vážím toho, co prožíváme teď. Je to úplně opačné. Jsme první v lize, postoupili jsme ze skupiny. Máme teď dobré časy," pochvaloval si reprezentační záložník.

Nyní by si za odměnu rád zahrál s nějakým zvučným soupeřem. "Vysněného soupeře nemáme. Budeme to teď řešit v kabině a uvidíme, co si vymyslíme. Ale já bych určitě chtěl nějaké zvučné jméno," prohlásil Zmrhal, který má na výběr například Arsenal, Chelsea, Sevillu, Inter Milán nebo Neapol.

"Nikde není psáno, že přes hratelného soupeře postoupíme. Takže spíš nějaké zvučné jméno, abychom si to mohli užít. Splnili jsme cíl a teď bychom si chtěli vyzkoušet konfrontaci s někým silným," dodal.