Zmocněnkyně pro lidská práva: ČR minulý rok příliv uprchlíků zvládla

Praha - Česká republika minulý rok příliv uprchlíků zvládla a dokázala poskytnout bezpečí více než 400.000 lidí. Na setkání zástupců ministerstev a mezinárodních i domácích organizací to dnes řekla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Podle ní je první krizová fáze přijetí příchozích u konce a Česko se musí nyní soustředit na integraci. Podle vedoucí kanceláře Dětského fondu OSN (UNICEF) pro podporu řešení uprchlické situace v ČR Julije Olijnykové české úřady i obyvatelé prokázali silnou solidaritu a mohou být příkladem pro svět.

"V pátek tomu bude přesně rok, kdy Rusko vtrhlo na Ukrajinu a začala válka, která výrazně ovlivnila životy mnoha milionů lidí po celém světě. Minulý rok jsme jako ČR zvládli více méně úspěšně. Dokázali jsme nabídnout útočiště více než 400.000 uprchlíků... Fáze určité krize a prvního náročného roku je více méně za námi. Dostáváme se do fáze, kdy budeme potřebovat více manažovat adaptaci a integraci i pomoc těm, kteří se touží vracet domů," uvedla zmocněnkyně. Poděkovala institucím i organizacím za to, že se snaží pomáhat a zajistit příchozím bezpečný a důstojný život.

Ruská invaze na Ukrajinu začala loni 24. února. Od té doby ministerstvo vnitra udělilo víza k dočasné ochraně 490.700 uprchlíků. Většinu z nich tvoří ženy a děti.

Podle Olijnykové z válečné Ukrajiny uprchlo do Evropy na osm milionů lidí. Vedoucí kanceláře UNICEF pro řešení uprchlické situace v ČR poděkovala za přijetí téměř půl milionu příchozích v Česku. "Většinu tvoří ženy a děti, které zažily v posledním roce ztráty, traumata a přesuny. Současně je za poslední rok vidět obrovskou solidaritu. Lidé otevřeli domovy, školy i svá srdce. Je to nejlepší příklad lidskosti. Je to příklad pro svět, co v solidaritě společně dokážeme," řekla Olijnyková. Dodala, že na začátku druhého roku války se zdroje na pomoc získávají obtížněji než na počátku, potřeba pomoci ale zůstává.

Olijnyková zmínila podporu ve vzdělávání či při začleňování na trh práce. Podotkla, že uprchlíci se na řešení sami chtějí podílet. Působí jako asistenti ve školách či jako sociální pracovníci, zmínila zástupkyně UNICEF. "Musíme pokračovat v podpoře ukrajinských dětí a rodin. Máme příležitost je připravit na obnovu Ukrajiny," dodala. Podle zmocněnkyně je potřeba pomoci lidem v případném návratu do vlasti, když do ní budou chtít odjet.