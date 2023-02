Zmocněnec pro média Klíma: Nevytváříme žádný cenzurní úřad

Praha - Akční plán vlády pro boj s dezinformacemi připravil tým vládního zmocněnce pro média a dezinformace Michala Klímy a nyní o něm tento tým diskutuje se zástupci koaličních stran. Klíma to dnes řekl poslancům ze sněmovního volebního výboru v debatě o opatřeních vlády v boji proti šíření dezinformací. Podle jeho názoru by měl být plán přijat co nejdříve. Podotkl však, že není na něm, aby určoval termíny. Zdůraznil, že nevzniká žádný cenzurní úřad. Výbor Klímu po víc než hodinové debatě požádal o pravidelné informování.

Předseda výboru Aleš Juchelka (ANO) uvedl, že tématem se chce zabývat kvůli zprávě, kterou loni 27. prosince zveřejnil Deník N. Deník N informoval o plánu vlády na boj s dezinformacemi. Tehdy uvedl, že stát by mohl šiřitele dezinformací stíhat, odstřihnout takové weby od reklamy státních institucí nebo desítkami milionů korun podporovat nezávislá média, která se snaží dezinformace potírat.

Klíma řekl, že zpráva nebyla v některých bodech úplně přesná. Například stát podle něj nebude platit někoho, kdo vyhledává dezinformace, ale toho, kdo podporuje připravenost společnosti orientovat se v dezinformacích. "Lidi se musí naučit tu pravdu vyhledávat," popsal. Jde podle něj o to, naučit všechny generace orientovat se na internetu. "Nesestavujeme žádný seznam dezinformačních webů," řekl. Stát by ale podle něj měl inzerovat pouze v těch médiích, která dodržují patřičné profesní standardy.

Klíma také popsal, že akční plán je zadán a že nejde o dokument, jak se mají věci řešit, ale návod, jak se mají řešení hledat. Poznamenal, že plán navazuje na dokumenty, které přijaly předchozí vlády.

Juchelka zdůraznil, že šlo o klíčové téma, které mezi vánočními svátky rezonovalo u novinářů a mediálních odborníků. Argumentoval tím, že že jde o věci, kterými se volební výbor má zabývat, protože má na starosti média. "Nejde o nic jiného, než abychom se bavili o tom, co pro nás svoboda slova znamená,“ řekl.

Odmítavé reakce koaličních poslanců pak vyvolalo vystoupení Jaroslava Foldyny (SPD), podle kterého vzniká úřad cenzora a cenzury. "My se vracíme do 50. let. Chcete zarazit diskusi o pravdě zákonem," prohlásil. "Když jednáme o dezinformacích, neměli bychom je šířit," reagoval na Foldynu předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob. V souvislosti s SPD mluvil o podlamování demokracie. "První stupeň cenzury, autocenzura, už funguje," tvrdil Juchelka.

Při jednání výboru vystoupil i Daniel Vávra ze Společnosti pro obranu svobody projevu. "Nepotřebujeme zákon o dezinformacích, ale vládu, která se nebojí vlastních občanů," prohlásil. Filip Dotlačil ze Společnosti pro internetový rozvoj poukazoval na to, že téma dezinformací je velmi široké a politicky velmi citlivé. "Pokud chceme najít komplexní řešení, musíme zapojit širokou řadu expertů z celé řady odvětví," konstatoval před poslanci.