Durynský premiér, zvolený i hlasy AfD, dnes rezignoval na funkci

Berlín - Durynský ministerský předseda Thomas Kemmerich (FDP), zvolený do funkce ve středu i hlasy pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD), se dnes funkce vzdal. Na twitteru to uvedla frakce jeho svobodných demokratů v zemském sněmu. Celoněmecká koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) vedená kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) se zatím v Berlíně dohodla na tom, že by se v Durynsku měly uskutečnit předčasné volby.

"Tímto oznamuji svou rezignaci na funkci ministerského předsedy Durynska s okamžitou platností," citovala durynská FDP na twitteru Kemmericha, jehož zvolili politici FDP, CDU a AfD. To, že se na jeho volbě podílela také AfD, jejíž tváří ve 2,2milionové východoněmecké spolkové zemi je radikální Björn Höcke, vyvolalo v Německu politickou bouři. Čtyřiapadesátiletý Kemmerich v jejím důsledku 24 hodin po svém zvolení oznámil, že rezignuje. Dnes tak učinil.

Politická krize měla dopady i na vládu Merkelové v Berlíně, jejíž zástupci dnes situaci, která podle SPD kabinet poškodila, několik hodin probírali. Po skončení zasedání zveřejnili prohlášení, podle něhož volba Kemmericha hlasy AfD byla neodpustitelnou událostí. Za jedinou možnou cestu dál označili rezignaci zemského premiéra.

Dalším krokem by pak podle špiček koalice měla být rychlá volba nového šéfa durynské vlády. "S ohledem na legitimitu politiky jsou koaliční partneři přesvědčeni, že nezávisle na volbě nového ministerského předsedy jsou v Durynsku nutné brzké předčasné volby," uvedli také v prohlášení zveřejněném na twitteru reprezentanti berlínského kabinetu.

Zmocněnec německé vlády pro nové spolkové kvůli Durynsku končí

Zmocněnec německé vlády pro nové spolkové země Christian Hirte (CDU) končí v úřadu. Funkci ho stálo to, že za "kandidáta středu" označil nového durynského ministerského předsedu Thomase Kemmericha (FDP), pro kterého přitom hlasovala i pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD). Hirteho odchod po tvrdé kritice ze strany koaliční sociální demokracie (SPD) prosadila kancléřka Angela Merkelová (CDU).

"Paní kancléřka Merkelová mi v rozhovoru sdělila, že už nemůžu být zmocněncem spolkové vlády pro nové země," napsal dnes dopoledne na twitteru třiačtyřicetiletý Hirte. Informaci krátce poté potvrdil i úřad Merkelové, podle něhož už kancléřka prezidentovi navrhla Hirteho odvolání.

Hirte, který je zmocněncem pro bývalé východoněmecké země od roku 2018, se stal terčem tvrdé kritiky poté, co ve středu na twitteru gratuloval ke zvolení Kemmerichovi. Sociálním demokratům i řadě dalších politiků vadilo, že Kemmericha označil za "kandidáta středu", přestože pro něj vedle FDP a CDU hlasovala i AfD. Ta je přitom právě ve východoněmeckém Durynsku reprezentovaná radikálním Björnem Höckem, který je nechvalně proslulý mimo jiné kontroverzními výroky o holokaustu.

Šéfka SPD Saskia Eskenová se nechala slyšet, že někdo, kdo volební spojenectví CDU, FDP a AfD označí za středové, nemůže mluvit za spolkovou vládu. Ke stejnému názoru nakonec zřejmě došla i Merkelová, která už ve čtvrtek volbu Kemmericha premiérem hlasy AfD označila za neodpustitelnou.

O politické krizi ve 2,2milionové spolkové zemi dnes v Berlíně jednají špičky vládní koalice CDU/CSU a SPD.

Kemmerich ve čtvrtek oznámil, že na svou funkci rezignuje.