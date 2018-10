Praha - Senát o návrzích na toleranci malého množství alkoholu u cyklistů a o zmírnění protikuřáckého zákona rozhodne až v listopadu v povolebním složení. O odklad obou senátorských předloh požádali jejich předkladatelé. Oznámil to předseda horní komory Milan Štěch (ČSSD) v úvodu poslední schůze Senátu v předvolebním složení.

Senátorská novela zákona o silničním provozu počítá s tím, že cyklisté by na cyklostezkách a silnicích třetí třídy směli jezdit i v případě, pokud by měli v krvi 0,5 promile, podobně jako v Německu. Navrhovaný limit odpovídá dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Návrh také počítá se snížením maximální pokuty pro cyklisty za porušení pravidel na 500 korun. Nyní jim hrozí až 20.000 korun. Tolerance k malému množství alkoholu by se měla vztahovat také na vodáky, navrhl to senátní výbor pro územní rozvoj. Podobný návrh ve Sněmovně předložili Piráti.

Novela protikuřáckého zákona má podobně jako předchozí snahy o jeho zmírnění umožnit, aby v hospodách mohly být kuřárny bez obsluhy. Podobný senátorský návrh horní komora odmítla loni v prosinci. V dolní komoře obdobný poslanecký návrh neuspěl letos v květnu.

Horní komora rozhodla o tom, že dnes odpoledne se bude zabývat peticí za kvalitní podmínky ve vzdělávání, ve čtvrtek pak petici na podporu moravských dálnic.