Zmírnění opatření proti covidu vláda nechystá, nemocnice se plní

Do Nemocnice Jihlava 8. ledna 2021 nastoupilo osm vojáků z vojenské policie v Táboře. Po zaškolení začnou zdravotníkům pomáhat na odděleních, kde se léčí pacienti s covidem-19. Kraj Vysočina požádal armádu o pomoc pro své nemocnice kvůli vysokému počtu hospitalizovaných i kvůli tomu, že nemocná je i řada zdravotníků.

Praha - Kapacity nemocnic v Česku pro pacienty s nemocí covid-19 se blíží limitům a denně přibývá asi 3000 nakažených v rizikové kategorii nad 65 let věku. Vláda zatím podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) neuvažuje o zmírnění protiepidemických opatření. Při povinném předložení negativního testu na covid-19 by ale mohly být za určitých podmínek povoleny hromadné akce. Návrh je součástí připomínkované úpravy tabulky opatření v protiepidemickém systému PES. Ústřední krizový štáb doporučil přípravu opatření umožňujících maximální využití krematorií.

Kapacity nemocnic, které se starají o pacienty s covidem-19, jsou téměř vyčerpané a možnosti navýšení jsou velmi omezené kvůli nedostatku personálu. Novinářům to řekl náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý. Pokud se naplní špatné predikce, bude podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška v lednu v nemocnicích až 12.000 lidí s covidem-19. Nyní je jich asi 7300. "Zátěž nemocnic je nesmírná. Nelze proto v současných dnech uvažovat o uvolňování opatření," řekl ministr Blatný.

Některé krajské nemocnice podle Černého uvedly, že už jsou na konci svých možností. Nejhorší situace je nyní v Moravskoslezském kraji. Celkem bylo k 6. lednu přes 6900 zdravotníků s covidem-19, z toho 1286 lékařů, 3172 sester a 2458 dalších zdravotníků. Více než 1000 nakažených zdravotníků evidovali v Praze a v Moravskoslezském kraji. Ministerstvo nyní neuvažuje o tom, že by otevřelo polní nemocnici v pražských Letňanech. Důvodem je opět nedostatek personálu. Blatný doplnil, že o tom, zda budou polní nemocnice v Letňanech a v Brně použity jako záložní nemocnice, se rozhodne v dalších dnech.

Každý den se teď v Česku objeví kolem 3000 lidí starších 65 let nově nakažených koronavirem. Podle ředitele ÚZIS se nakazili pravděpodobně kolem Vánoc. Lidé nad 65 let mají podle Duška riziko až 32 procent, že budou mít těžký průběh covidu-19 a budou potřebovat hospitalizaci. Zlepšení očekává Dušek po 10. lednu, kdy by se měla začít projevovat přísnější protiepidemická opatření platná od 27. prosince. V nemocnicích se situace podle něj bude stabilizovat nejdříve 15. ledna.

Kvůli rostoucím počtům úmrtí nakažených koronavirem se naplňují i kapacity krematorií. V Česku zemřelo loni do konce listopadu více lidí než v předchozích letech za celý rok. Ústřední krizový štáb proto doporučil ministerstvu pro místní rozvoj, aby do pondělního jednání vlády připravilo krizové opatření umožňující maximální využití krematorií. Šéf štábu, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes ČTK řekl, že opatření by mělo obsahovat zákaz dovozu těl ke kremaci ze zahraničí, uvolnění emisních limitů krematorií a omezení spalování v nich jen na lidské ostatky.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová dnes uvedla, že kapacita krematorií v Česku je dostatečná. Problémem je podle ní pouze Moravskoslezský kraj, kde bývá kritická situace i mimo epidemii covidu při výskytu jiných nemocí. Rovněž podle středeční ankety ČTK krematoriím ve většině krajů zatím kapacity postačují, i když zesnulých je nyní proti běžnému stavu více.

Rizikový index PES, podle kterého se mají řídit opatření proti šíření covidu-19, podle revidovaných údajů ministerstva zdravotnictví dnes třetí den setrvával na 86 bodech ze sta. To odpovídá nejvyššímu, pátému stupni pohotovosti. Ve čtvrtek v Česku přibylo 14.780 potvrzených případů koronaviru, což je zhruba o 2900 méně než v rekordní středu.

Opatření nyní odpovídají většinou pátému stupni PES. Zavřené jsou obchody kromě nezbytných, hotely či restaurace, lidé se nesmějí setkávat ve více než dvou mimo rodinu a platí noční zákaz vycházení od 21:00. Konání některých kulturních a dalších akcí za účasti více lidí by však nově mohlo umožnit zavedení povinného předkládání negativního testu na covid-19. Rozhodovat o tom bude pořadatel. Stát pro to stanoví podmínky a bude dohlížet, jestli to nezhoršuje epidemickou situaci, řekl dnes ministr Blatný. Návrh je součástí zvažované úpravy systému opatření podle stupňů PES. "Finální verze nové matice se připomínkuje, jednání bude pokračovat i další týden," řekl Blatný.

Hejtmani chtějí, aby ministerstvo zdravotnictví co nejdříve spustilo centrální registrační systém na očkování proti covidu-19. Podle nich je nutné prověřit, jak bude databáze v plném náporu fungovat. Hejtmani tím hodlají předejít případným nedostatkům v systému, řekl dnes ČTK jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS). Před spuštěním systému registrace na očkování pro lidi starší 8O let, který má začít fungovat v polovině ledna, bude zkušební provoz, uvedl v reakci na požadavek krajů Blatný. Česko podle ministra také jedná o dalším milionu dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, která byla pro použití v EU schválena jako první. Vakcína od firmy Astra Zeneca, kterou by mohly používat i ordinace lékařů, by mohla být schválena v lednu.