Zmírnění bojů v Súdánu v noci umožnilo pokračovat v evakuacích

Chartúm - Boje v Súdánu se v noci na dnešek zmírnily poté, co armáda přistoupila na 72 hodin trvající příměří se znepřátelenou polovojenskou skupinou. Podle svědka agentury Reuters se však i dnes ráno ve městě Ummdurmán ozývala sporadická střelba. Čína dnes potvrdila, že se jí podařilo evakuovat většinu svých občanů a nemá informace o žádných čínských obětech. O zahájení evakuace britských státních příslušníků dnes informovala také britská vláda.

Klid zbraní podle súdánské armády zprostředkovaly Spojené státy a Saúdská Arábie. Americký ministr zahraničí Antony Blinken oznámil, že súdánská armáda a polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) po dvoudenních intenzivních jednáních souhlasily s třídenním příměřím platícím od půlnoci z pondělí na dnešek. Předchozí příměří válčící strany nedodržely.

Boje mezi armádou a RSF propukly 15. dubna. Proměnily rezidenční čtvrti ve válečné zóny a vyžádaly si životy nejméně 427 lidí. Velká část nemocnic se kvůli konfliktu ocitla mimo provoz.

Podle pondělního sdělení šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella bylo ze Súdánu evakuováno více než 1000 občanů členských zemí EU. Podle českého ministerstva zahraničí, které v pondělí potvrdilo příjezd dvou Čechů evakuovaných Německem, jsou v Súdánu stále ještě čtyři čeští občané.

Spojené království dnes oznámilo, že zahajuje rozsáhlou evakuací svých občanů z letiště severně od Chartúmu. Zajišťovat ji bude britské Královské letectvo (RAF) a podle zpravodajského webu BBC samotná evakuace začne v řádu několika hodin a počítá se "24hodinovým oknem", které by mohlo být prodlouženo, pokud válčící strany dodrží příměří.

Podle zdroje BBC bylo britským civilistům v Súdánu "opatrně" řečeno, aby se na leteckou základnu dopravili po vlastní ose. "Musí to být individuální rozhodnutí. Jakmile se dostanete na místo, doufejme, že vás co nejdříve posadíme do letadla," uvedl zdroj. Podle zdroje by takto mohlo být evakuováno asi 500 lidí. Britská vláda v pondělí odhadovala, že má v Súdánu 4000 občanů, napsala agentura Reuters. Diplomaty a jejich rodiny odvezla ze země v sobotu. Ostatní Britové, kteří zůstali v Súdánu, poté svou vládu obviňovali, že je opustila.

Čínské ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že bezpečně evakuovalo většinu svých občanů a nemá žádné zprávy o čínských obětech súdánských bojů.

Japonsko oznámilo, že evakuovalo všechny občany, kteří si přáli zemi opustit.

Švýcarsko sdělilo, že monitoruje možnosti, jak odvézt své zbývající občany, ale že je to problematické u lidí s dvojím občanstvím, kteří tvoří většinu zbývajících Švýcarů v Súdánu. Švýcarsko uzavřelo své velvyslanectví v Súdánu a evakuovalo jeho zaměstnance. Do Bernu diplomaté s rodinami dorazili dnes brzy ráno.