Změny ve volbě radních ČT a ČRo bude Sněmovna schvalovat na mimořádné schůzi

Praha - Sporné změny ve výběru radních České televize a Českého rozhlasu bude Sněmovna schvalovat na mimořádné schůzi ve středu 22. února. Schůzi dnes svolala z podnětu koaličních poslanců předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), informoval ČTK její mluvčí Martin Churavý.

Schvalování vládní novely na řádné schůzi minulý týden opozice zamezila mnohahodinovým navrhováním změn jejího programu. V případě mimořádných schůzí není takový postup možný, jejich program nelze měnit ani upravovat. Další řádná schůze dolní komory začne v úterý 21. února.

Do volby radních České televize a Českého rozhlasu zapojuje vládní novela Senát, jenž má obsazovat třetinu míst. Zpřísnit se má vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. Opoziční poslanci pokládají navrhované změny za účelové a viní vládní tábor ze snah o ovládnutí dvojice veřejnoprávních médií. Koaliční politici naopak tvrdí, že cílem novely je posílit jejich odolnost.

V současnosti volí radní České televize a Českého rozhlasu výhradně Sněmovna. Nově by podle předlohy poslanci vybírali v případě televizní rady 12 členů a senátoři šest. Počet členů Rady České televize by tedy vzrostl proti současnosti o tři na 18. Do Rady Českého rozhlasu by dolní komora volila šest členů a horní komora tři členy. Počet členů rozhlasové rady novela nemění.

Kandidáty by mohly navrhovat výhradně organizace představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli například nově založené, třeba i účelově, jako teď.