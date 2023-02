Změny ve volbě radních ČT a ČRo bude Sněmovna schvalovat na mimořádné schůzi

Praha - Sporné změny ve výběru radních České televize a Českého rozhlasu bude Sněmovna schvalovat na mimořádné schůzi ve středu 22. února. Schůzi dnes svolala z podnětu koaličních poslanců předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), informoval ČTK její mluvčí Martin Churavý. Předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný na dotaz ČTK odpověděl, že k mimořádné schůzi sáhla koalice kvůli obavám z možných opozičních obstrukcí.

Výborný přitom poukázal na to, že zákony lze ve třetím čtení schvalovat pouze ve středu a v pátek mezi 09:00 14:00 Sněmovna sice může vyčlenit i jinou dobu, ale takový návrh by mohla opozice vetovat. "S vědomím toho a s vědomím přístupu opozice jsme se dohodli, že svoláme mimořádnou schůzi, protože na ní odpadne možnost na začátku měnit program," řekl Výborný. Pokud by se zákon nepodařilo schválit do 14:00, schůze by podle něj pokračovala v pátek od 09:00.

Schvalování vládní novely na řádné schůzi minulý týden opozice zamezila mnohahodinovým navrhováním změn jejího programu. V případě mimořádných schůzí není takový postup možný, jejich program nelze měnit ani upravovat. Další řádná schůze dolní komory začne v úterý 21. února.

Do volby radních České televize a Českého rozhlasu zapojuje vládní novela Senát, jenž má obsazovat třetinu míst. Zpřísnit se má vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. Opoziční poslanci pokládají navrhované změny za účelové a viní vládní tábor ze snah o ovládnutí dvojice veřejnoprávních médií. Koaliční politici naopak tvrdí, že cílem novely je posílit jejich odolnost.

V současnosti volí radní České televize a Českého rozhlasu výhradně Sněmovna. Nově by podle předlohy poslanci vybírali v případě televizní rady 12 členů a senátoři šest. Počet členů Rady České televize by tedy vzrostl proti současnosti o tři na 18. Do Rady Českého rozhlasu by dolní komora volila šest členů a horní komora tři členy. Počet členů rozhlasové rady novela nemění.

Kandidáty by mohly navrhovat výhradně organizace představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli například nově založené, třeba i účelově, jako teď.