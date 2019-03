Melbourne - S několika novými pravidly odstartuje o víkendu Velkou cenou Austrálie nová sezona formule 1. K největším změnám došlo v aerodynamice předních a zadních křídel, což by mělo usnadnit jízdu v závěsu a předjíždění. A k radosti většiny závodníků byla navýšena minimální váha vozů i pilotů, takže je konec přísným dietám.

"Během přestávky jsem mohl jít úplně všechno - palačinky, brambůrky, prostě všechno. Ale pořád jsem hodně sportoval," řekl obhájce titulu Lewis Hamilton z Mercedesu, který zvýšení minimální váhy plně využil a na předsezónní testy v Barceloně přijel s viditelně větší muskulaturou.

Podle nových regulí musí piloti včetně sedačky vážit minimálně 80 kg a vůz i s jezdcem pak musí mít minimální hmotnost 740 kg oproti loňským 733. "Poslední měsíc už ale jím zdravě a tuky se mění ve svaly. Nesnažím se vypadat jako Hulk, ale jíst větší porce bylo příjemné," přidal Hamilton. Větší svaly jezdcům pomáhají například s překonáním přetížení.

Změnu pravidel uvítal i druhý pilot mistrovské stáje Valtteri Bottas. "Život to usnadnilo zejména vysokým jezdcům. Hodně z nás muselo být pod hranicí zdravé váhy, takže bylo velmi snadné onemocnět. Ale teď jsem ještě neměl chřipku ani jinou nemoc," prohlásil.

K dalším zásadním novinkám došlo v aerodynamice, které by měly pomoci vyřešit problém s předjížděním. Přední křídlo je 200 cm široké, loni měřilo 180 cm. Zadní křídlo bylo zvětšeno z 95 na 105 cm a byl také zjednodušen jejich vzhled, který by měl usnadnit jízdu v závěsu.

Novinkou je i větší množství benzinu, které narostlo ze 105 na 110 kg. To by mělo zabránit šetření paliva v závěrech závodů, které by tak mohly nabídnout dramatičtější podívanou. Nově bude také závěr závodu signalizován digitálně, aby nedošlo k nejasnostem jako loni v Kanadě, kdy se pořadatelům "podařilo" odmávat finiš o kolo dříve.

Jezdci také budou mít pevnější helmy a poprvé budou využity biometrické rukavice, které budou sledovat zdravotní stav pilotů. Bude se také udělovat extra bod za nejrychlejší kolo v závodě, ale jen jezdcům v první desítce pořadí.