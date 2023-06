Změny v penzích budou čelit návrhu SPD na zamítnutí už v prvním čtení

Praha - Navrhované změny v penzích včetně zpomalení valorizace budou čelit návrhu opozičního hnutí SPD na zamítnutí už v prvním čtení. Na začátku řádné debaty o vládní novele vystoupili dnes večer jako první stejně jako v diskusi o návrhu programu mimořádné schůze předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová a lídr SPD Tomio Okamura. Oba shodně uvedli, že nejde o důchodovou reformu, ale o několik parametrických úprav, které dopadnou na penzisty. Plénum jedná desátou hodinu.

"Stěžejním a jediným cílem je snížení životní úrovně důchodců," řekla k předloze Schillerová a označila ji za nesmyslný asociální návrh. Vláda podle ní současnou situaci penzistů nechápe, budou podle ní chudnout. Schillerová se dostala s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), který ji vytkl, že byla čtyři roky ministryní financí a s důchody neudělala nic. Poukazoval na to, že sliby ANO o předložení důchodové reformy se nenaplnily. Za nesmyslné ministr označil tvrzení, že by vláda někoho okrádala. Jurečka uvedl, že celou důchodovou reformu chce dát do legislativního procesu ve druhé polovině roku.

"Jedná se o změny, které výrazně poškodí všechny příjemce důchodů, ty současné i budoucí," řekl Okamura před tím, než navrhl zamítnutí novely. Plénum o tom bude hlasovat na závěr úvodního kola, Okamura snaha vzhledem ke koaliční většině s největší pravděpodobností úspěšná nebude. Okamura uvedl, že kabinet nemá peníze, protože je neschopný a "prošustroval je".

Koalice si už v úvodu prosadila možnost nočního jednání o předloze. Návrh program mimořádné schůze svolané z koaličního podnětu Sněmovna schválila po více než sedmi hodinách od zahájení jednání, mohou tak už vystupovat i poslanci bez přednostního řečnického práva. Do rozpravy se po 21:00 hlásilo 15 zákonodárců.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes řekl, že vláda předkládá základy reformy. Jde o první krok k tomu, aby kabinet mohl představit celou vyváženou důchodovou reformu, která je podstatným dílem vládního plánu na modernizaci české ekonomiky, uvedl.

Vládní návrh zahrnuje pomalejší řádné valorizace důchodů a zpřísnění podmínek pro předčasnou penzi. Obsahuje také nahrazení nynějších pravidel mimořádných valorizací penzí v podstatě dočasným přídavkem. Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle ministerstva práce a sociálních věcí přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování.