Změny v opatření vláda nyní podle Plagy a Havlíčka nechystá

Praha - Vláda se nyní nechystá měnit opatření proti covidu-19. Před dnešním jednáním vlády to novinářům řekli ministr školství Robert Plaga (za ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Kabinet chce počkat na další vývoj epidemie. Plaga zopakoval, že je proti prodloužení vánočních prázdnin, pokud by se neomezilo shromažďování lidí i jinde než ve školách. Rada vlády pro zdravotní rizika podle něj dnes dopoledne probírala také možnost zavedení roušek i ve třídách, ani tímto návrhem by se podle něj ale dnes vláda zabývat neměla. Roušky ve výuce by považoval za smysluplné jen, pokud by byly povinné i při volnočasových aktivitách či sportu.

"Dnes na radě pro zdravotní rizika byla řada témat, která jsme probírali, a padaly tam různé návrhy, takže nezastírám, že třeba návrh na roušky ve třídách tam byl diskutován, ale žádný z těchto návrhů nemá podle mých informací dnes mířit na vládu a nemá mířit ani tento týden v nějaké nejbližší době," uvedl Plaga. Také vicepremiér v demisi Karel Havlíček (ANO) řekl České televizi, že kabinet dnes nechystá žádné zpřísnění opatření proti covidu-19. Vysvětlil to tím, že vláda chce počkat na vývoj epidemie.

Podle Plagy by mělo cenu uvažovat například o rouškách ve výuce tehdy, pokud by to vedle škol mělo platit i pro volnočasové a sportovní aktivity. Udržovat ve školách stejné kolektivy s rouškami a zároveň umožnit potkávání různých lidí při sportu bez roušek by podle něj pro brzdění epidemie postrádalo smysl.

Co se týče vánočních prázdnin, svůj odmítavý postoj k jejich prodloužení ministr měnit nechce. "Opatření může dávat smysl pouze ve chvíli, kdy se nebude týkat jenom škol, ale zároveň se bude týkat volnočasových, sportovních aktivit a shromažďování. Nedává smysl, aby žáci nemohli chodit do školy, ale mohly se pořádat vánoční večírky pro třeba 98 lidí," řekl. "Pokud je situace natolik vážná, že vyžaduje zásah, tak se to řeší mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, které by omezilo osobní přítomnost žáků ve školách," dodal.

Na tom, že se vánoční prázdniny neprodlouží, se minulý týden dohodl Plaga s kandidátem na ministra školství Petrem Gazdíkem. Není totiž jasné, kdy bude jmenována nová vláda a podle Gazdíka je důležité, aby měli rodiče jasno s dostatečným předstihem. Školské odbory nicméně v pátek vyzvaly k přehodnocení jejich rozhodnutí a dnes se pro přehodnocení dohody vyjádřil i liberecký hejtman Martin Půta. Vánoční prázdniny mají podle harmonogramu začít ve čtvrtek 23. prosince, Půta a odboráři by chtěli, aby prázdniny začaly už v pondělí 20. prosince.

Půta také dnes uvedl, že by se děti měly před Vánocemi otestovat raději v pátek 17. prosince místo pondělí 20. prosince, a to kvůli dlouhým čekacím lhůtám na následné PCR testy. Odbory se navíc vyslovily pro to, aby se testovali i očkovaní. Podle Plagy se budou žáci na covid-19 testovat tak, jak to určí ministerstvo zdravotnictví. Zároveň odmítl, aby se na školy přenášely pravomoce hygieniků ohledně nařizování karantén.