Změny v DPH by podle asociací vedly k nižší ziskovosti a zavírání restaurací

Praha - Zavedení jednotné snížené sazby DPH by mělo negativní dopady na gastronomii v podobě snížení ziskovosti podniků a vedlo by to i k zavírání restaurací a hospod, zejména na vesnicích a v malých městech. ČTK to řekl Luboš Kastner, který zastupuje restauratéry v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků. Úvahy o změnách v dani proto odmítá. Vláda uvažuje o tom, že místo dvou snížených sazeb deset a 15 procent by měla být od příštího roku pouze jedna, a to ve výši 13 nebo 14 procent. Znamenalo by to zvýšení sazby na točené pivo a jídlo v restauracích. Výkonný ředitel Českého gastronomického institutu Adam Eliáš míní, že téma změn v DPH v oboru gastronomie by se nemělo vůbec otevírat.

Daň z přidané hodnoty na pivo v restauracích se výrazně snížila v roce 2020, kdy vláda Andreje Babiše (DPH) přeřadila točené pivo v restauracích z 21 procentní do druhé snížené desetiprocentní sazby. Zdůvodňovala podporou podnikatelů v souvislosti se zaváděním posledních vln elektronické evidence tržeb. Plná sazba zůstala na prodej piva například na stáncích do kelímků nebo na balené pivo. Na nealkoholické pivo je sazba 15 procent jako na nealkoholické nápoje. Stejná sazba je také na jídla, která si zákazník odnese z restaurace s sebou.

Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden ČTK řekl, že vláda zvažuje změny v dani. Uvedl, že dvě sazby by prostředí zpřehlednily, zjasnily a přinesly by větší stabilitu.

Podle Kastnera podniky, které jsou závislé na prodeji piva, platí v průměru DPH ve výši zhruba 12 procent. "Pokud by se nejnižší sazba DPH posunula, pak by došlo k posunu průměrné DPH až na zhruba 15 až 16 procent," doplnil. Uvedl, že tržby celého segmentu jsou ročně zhruba 200 miliard Kč a zvýšení daně by znamenalo, že stát by vybral o šest až osm miliard korun na dani více.

Upozornil na to, změny v DPH by měly vliv na ziskovost podniků, která by se ze zhruba sedmi až osmi procent snížila na pět, což je podle něj pro obor dlouhodobě neudržitelné. Lze také očekávat, že v příštích letech bude návštěvnost v gastronomii klesat a státu změny v dani vyšší příjmy do státního rozpočtu nezaručí, uvedl. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na CNN Prima News v neděli řekl, že případná úprava sazeb daně z přidané hodnoty bude rozpočtově neutrální.

Eliáš uvedl, že gastronomie byla oborem, který byl nejvíce poznamenán pandemií koronaviru, když vláda opakovaně provozovny uzavírala. "Od pravicové vlády očekáváme systémová řešení, než jednotlivosti v kontextu celku nefunkční. Očekávali bychom zvýšení efektivity chodu státu a s tím spojené snížení jeho výdajů. Také díky zrušenému EET se gastronomie opět potýká s šedou ekonomikou, která poctivým podnikatelům jejich práci zásadně ztěžuje," dodal.

Kastner rovněž kritizuje, že vláda nepřišla s plánem na efektivnější chod státní správy nebo trhu práce. Zrušením EET se podle něj stát vzdal podstatného nástroje na boj s šedou ekonomikou. Dodal, že případné změny v DPH mohou gastronomii poškodit více než pandemie koronaviru.