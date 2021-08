Praha - Změnu způsobu vzdělávání a jeho modernizaci má podpořit nová kampaň, kterou zahájil Nadační fond Eduzměna. Přispět chce k odklonu od učení zpaměti a k posílení kritického myšlení a využívání poznatků. Kampaň dnes na tiskové konferenci představily zástupkyně fondu.

"Trápilo nás a trápí, že děti neodchází ze škol připraveny na život, nechodí do školy rády, nemají šanci být aktivní a rozvinout se naplno," uvedla zástupkyně ředitele fondu Lucie Plešková. Poukázala na mezinárodní srovnání, podle nichž bývají výsledky českých školáků a školaček průměrné či podprůměrné a spíš se dál zhoršují. Epidemie pak prohloubila nerovnosti. "V OECD patříme mezi sedm zemí, kde výsledky závisí na tom, z jaké rodiny dítě pochází. Jen pětina dětí může dosáhnout lepšího vzdělání než jejich rodiče. V mezinárodním srovnání je to nejhorší výsledek," dodala Plešková. Podle ní průzkumy ukázaly, že téměř třetina dětí v Česku do školy nechodí ráda.

Ve spotu malá školačka uteče z nudné výuky a dostane se tajně do ředitelny. Odtud školním rozhlasem žádá, aby se děti nemusely vše učit zpaměti, ale mohly spíš věci chápat a samy myslet. Ptá se třeba, proč se pořád ve škole učí "máma mele maso", když její máma maso nejí. "Chtěli jsme ukázat obraz zatuhlosti, bezradnosti a strachu, který je v českém školství přítomen," uvedla Martina Pařízková z fondu. Zástupkyně fondu věří, že pokud se o vzdělávání začne zajímat víc veřejnost, budou se mu věnovat i politici.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Podle ředitelky Základní školy Zruč nad Sázavou Ivy Staré se dřív děti vše dozvěděly od učitelů a z knížek, teď ale díky digitálním technologiím mají přístup k velkému množství informací a často vědí víc než vyučující. "My jako učitelé máme doprovázet," míní Stará.

Podle zástupkyň fondu řada vedení škol a vyučujících už pracuje inovativně, nedaří se ale proměnit přístup těch zbývajících. Fond v minulém školním roce zahájil pětiletý projekt, v němž chce nový model vzdělávání nastavit a otestovat. Zapojily se všechny mateřské, základní a střední školy na Kutnohorsku. Podpora má směřovat k ředitelům, vyučujícím i k dětem. Výsledný návod by pak mohly začít využívat i ostatní regiony v republice. Zástupci fondu už dřív uvedli, že by bylo ideální, kdyby nové vyučování bylo do roku 2030 na pětině území Česka.

V prvním školním roce projektu se mapovaly potřeby škol, jejich vedení, učitelů, dětí i rodičů. Nyní se pracuje na nastavení podpory. Podle Pleškové třeba ředitelé tráví 70 procent času administrativou, pomoci jim s ní má vznikající centrum regionální podpory. Podpůrná centra mají fungovat i pro učitele. Pracují týmy duševního zdraví na podporu dětí. Konaly se první semináře pro rodiče. V Kutné Hoře se 19. září uskuteční festival hravého učení Edufest.

Nadační fond zřídily čtyři nadace. Patří mezi ně Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF.