Změna operátora je ode dneška rychlejší a levnější

Praha - Přestup k jinému mobilnímu operátorovi bude ode dneška rychlejší a rovněž levnější. Vstupuje v účinnost novela telekomunikačního zákona, která zkracuje dobu přenesení telefonního čísla z deseti na dva pracovní dny a výrazněji než dosud stanoví i maximální výši smluvních pokut při předčasném ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou.

Nová právní úprava se vztahuje nejen na všechny nové smlouvy, ale rovněž na všechny stávající. Operátoři musí doplnit do účastnické smlouvy tzv. ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla. Ověřovací kód je nezbytností pro podání žádosti o přenos čísla. S tou se zákazník bude moci obrátit na svého nového poskytovatele, který se už o vše potřebné postará.

Novela zákona zároveň zavádí výraznější omezení smluvních pokut pro případ předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou, které se v případě fyzických osob mohou účtovat pouze, pokud smlouva skončí do tří měsíců od jejího uzavření. V takovém případě je smluvní pokuta omezena pěti procenty součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smluvního vztahu. Dosud to bylo 20 procent.

Český telekomunikační úřad je připravený dodržování zákonných povinností kontrolovat. Za přestupky operátorům hrozí pokuta až 15 milionů Kč nebo do výše pěti procent čistého obratu.