Změna kandidáta podle opozice svědčí o rozkladu vlády a ČSSD

Praha - Rychlá změna nominace nového ministra zahraničí i výběr náměstka ministra vnitra Jakuba Kulhánka (ČSSD) svědčí podle opozice o rozkladu vlády a ČSSD, ale také o personální vyprázdněnosti sociální demokracie. Lídři opozičních stran to uvedli na dotaz ČTK. Dění kolem MZV je podle opozičních politiků nedůstojné a snižuje důvěryhodnost celého ministerstva.

Předseda ČSSD Jan Hamáček před pondělním odvoláním Tomáše Petříčka z funkce šéfa diplomacie oznámil, že úřad povede dočasně sám a poté se do jeho čela vrátí Lubomír Zaorálek (všichni ČSSD). Poté, co Zaorálek dal přednost setrvání na ministerstvu kultury a k fungování diplomacie měl výhrady, navrhla sociální demokracie do čela diplomacie Kulhánka.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že změna nominace do 24 hodin svědčí o rozkladu vlády a současném stavu ČSSD. "Je to ale také neuvěřitelný hazard s českou zahraniční politikou. Prosazování zájmů ČR takovéto tahání kandidátů na ministra z klobouku určitě neslouží," konstatoval. Doplnil, že Kulhánka nezná, ale zaznamenal některé otazníky kolem jeho osoby v médiích.

Po Kulhánkově nástupu na ministerstvo vnitra média upozornila na jeho angažmá v čínské společnosti CEFC Europe. ODS kvůli tomu na twitteru napsala, že Kulhánek není pro ČR dobrou volbou. "Také budí pochybnosti jeho zkouška z ruštiny v Kyjevě, když působil na ministerstvu jako náměstek," uvedla strana.

Pirátský poslanec Jan Lipavský ČTK sdělil, že Kulhánka za vhodného kandidáta nepovažuje. "Skrze jeho minulost, která zahrnuje spolupráci s čínskou CEFC či spekulace o důvěryhodnosti jazykové zkoušky z ruského jazyka," uvedl.

Šéf SPD Tomio Okamura uvedl, že "šaráda ČSSD" kolem výběru nového ministra svědčí o mimořádné personální krizi a rozhádanosti ČSSD. Strana podle něj postrádá adekvátního kandidáta. "Na takto významný post ministra, který má vůči zahraničí reprezentovat celou republiku, nelze přece jmenovat člověka, jehož názory nikdo nezná a nikdy jsme ho ani neviděli," uvedl. Kritizuje i to, že premiér Andrej Babiš (ANO) k situaci mlčí, místo aby to odmítl.

Předseda KSČM Vojtěch Filip očekával jinou nominaci. "Ale počkám, zda bude návrh předseda vlády a prezident republiky akceptovat," uvedl. Babiš Rádiu Z řekl, že s Kulhánkem "nemá problém".

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové nynější "nedůstojná rošáda" přispívá pouze ke snížení důvěryhodnosti MZV. "Hájení zájmů Číny, komunistické totalitní země, je zřejmě hlavní kvalifikace, na niž dnešní sociální demokracie pod vedením Jana Hamáčka slyší," uvedla. Připomněla Hamáčkovo vysvětlení pro odvolání Petříčka, že ČSSD musí mluvit jedním hlasem. "Asi abychom jí rozuměli, musíme se naučit čínsky," uvedla. Příchylnost k nedemokratickým východním zemím podle ní nabírá na obrátkách a příští vláda to bude muset okamžitě napravit.

Předseda STAN Vít Rakušan míní, že nejen ANO, ale i ČSSD je personálně vyprázdněná. "Odvolat dobrého ministra a nominovat úředníka bez zkušeností jen dokazuje, že tato vláda je u konce s dechem," uvedl. MZV je přitom klíčovým resortem, který by měl být obsazen ne jen lidmi se zkušenostmi, ale především výraznou osobností s autoritou, dodal. "Musí umět odolat tlakům ze všech stran a udržet naši důstojnou zahraniční pozici bez poklonkování k autoritářským mocnostem," vysvětlil.