Paříž - Už popatnácté vyjdou dnes do ulic francouzských měst příznivci hnutí žlutých vest, kteří protestují proti politice prezidenta Emmanuela Macrona. Počet demonstrantů se v posledních týdnech ale snižuje: první únorovou sobotu se podle úřadů sešlo 58.000 lidí, druhou 51.400 a minulý týden už jen 41.500.

Francouzi nespokojení s politikou současné vlády po celé zemi protestují již více než tři měsíce. Dnes se podle listu Le Figaro čeká nejméně 45 shromáždění po celé zemi. Hlavní shromáždění bylo jako již několikrát svoláno do centra Paříže. Začít by mělo v 11:00 u Vítězného oblouku a lidé by se měli následně vydat na pochod městem přes bulvár Champs-Élysées, na které sídlí prezidentský palác.

Někteří příznivci nesourodého hnutí v posledních dnech navrhovali, aby se žluté vesty vydaly i na zemědělský veletrh, který dnes začne v Paříži a který navštíví i prezident Macron. Na sociálních sítích, kde se demonstranti organizují, ale řada lidí tento nápad odmítla. "To je velmi špatný nápad. Nejsou to zemědělci, kteří snižují naši kupní sílu," reagoval jeden uživatel, kterého citoval list Le Figaro.

Kromě metropole jsou protestní shromáždění nahlášena v řadě dalších velkých měst od Lille na severu po Toulouse na jihu a od Lyonu na východě po Bordeaux na západě.

Na rozdíl od dřívějška ministerstvo vnitra neoznámilo, kolik povolá v sobotu do služby policistů, kteří budou dohlížet na průběh demonstrací.