Zlom byla nevyužitá přesilovka pět na tři, řekl Zohorna po prohře

Mladá Boleslav - Hokejisté Pardubic nezvládli ani druhé čtvrtfinálové utkání play off extraligy a prohráli v Mladé Boleslavi 0:5. Stejně jako ve čtvrtek nedokázali vstřelit ani jeden gól. Podle útočníka Tomáše Zohorny byla klíčovým momentem neproměněná přesilovka Dynama pět na tři za stavu 1:0 ve druhé třetině. Domácí totiž vzápětí svoji početní výhodu využili a ve třetí části přidali další tři branky.

"První zápas jsme hráli velmi špatně a dnes jsme to chtěli změnit. Hned na začátku jsme byli na čtyři minuty vyloučení, což nás trošku zastavilo, ale pak si myslím, že jsme byli první třetinu lepší. Pak bohužel přišla nějaká vyloučení a lámalo se to, že jsme nedali gól v přesilovce pět na tři. To rozhodovalo," zhodnotil zápas Zohorna.

Východočeši se sice snažili, ale domácí s pozorným Janem Růžičkou v brance měli duel pod kontrolou. Dynamo si moc vyložených šancí nevypracovalo. "Není to o tom, že bychom nechodili před branku. Snažíme se tam dostat, ale puky nám tam nelítají. Hodně se honíme po rozích, kde se oni podpoří a berou nám puky. Musíme to změnit. Jedeme domů s tím, že musíme udělat vše pro to, abychom vyhráli oba zápasy," podotkl reprezentační útočník.

Pardubice v předkole play off přehrály Karlovy Vary, proti Mladé Boleslavi se jim ale zatím nedaří. Velký rozdíl mezi týmy je hlavně v přesilových hrách, Středočeši využili ve čtvrtek jednu přesilovku a dnes tři. Dynamo žádnou z nabídnutých výhod nedokázalo přetavit v gól.

"Nemyslím si, že mají extra rychlý přístup k nám. Oni jen čekají, kde co přeskočí, a jdou proti puku. Samozřejmě na nás je, abychom to sehráli lépe a dávali z přesilovek góly, protože to rozhoduje zápasy a bude rozhodovat i tuhle sérii," podotkl Zohorna, který se v obou duelech snažil "jitřit" atmosféru a dohrával spoustu soubojů. "Je to plné emocí. Jsou tam další faktory, které nebudu komentovat, ale je to play off a emoce jsou na místě. S fanoušky by to bylo ještě lepší, ale je potřeba je ještě zvednout," řekl.