Zlínští prvňáčci dostali vysvědčení symbolicky ve světě Eskymáků

Praha - Po projití dráhy ve stylu Eskymáků dnes dostali pololetní vysvědčení prvňáčci ve zlínské základní škole v ulici Mikoláše Alše. Pro vysvědčení si však dnes šli osobně jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, ostatní ho vzhledem k distanční výuce kvůli epidemii koronaviru dostali elektronicky. Školáci ve Zlínském kraji většinou dostali klasické známky, některé školy přidaly i slovní hodnocení.

Zlínská ZŠ Mikoláše Alše připravuje netradiční předávání vysvědčení žákům nejnižších ročníků každoročně, děti jej v minulých letech dostávali například na horolezecké stěně, v lanovém centru, na lodi, museli si jej dokonce vylovit ze dna bazénu. Dnes se v tělocvičně školy prvňáčci symbolicky vydali za Eskymáky. "Při této daleké výpravě se o nich dozvěděli spoustu informací, naučili se básničku a zároveň s nimi potrénovali český jazyk i matematiku. Je známo, že Eskymáci jsou i velice mrštní, proto bylo posledním úkolem dokázání i fyzické zdatnosti - přeskok přes ledové kry, tažení saní s ledním medvědem, hod sněhovou koulí i lov rybiček spojený se čtením slov," řekla dnes ČTK ředitelka školy Alena Grajciarová.

Žáci druhých tříd dokazovali své znalosti z českého jazyka, matematiky i angličtiny ve čtyřčlenných týmech. "A protože se v prvouce zrovna učí o lidském těle, čekalo na ně velké překvapení. Navštívil je kostlivec, kterému museli své znalosti o stavbě těla dokázat. I druháčci si ve všech úkolech vedli výborně a domů si nesou krásná vysvědčení," uvedla ředitelka.

Škola připojila ke klasickému vysvědčení se známkami přílohu se slovním hodnocením, kde učitelé popsali aktivitu dětí, zapojení do předmětů či vztah k plnění úkolů při výuce na dálku. Školáci z vyšších ročníků se s vysvědčením seznámili v žákovské knížce v systému Bakalář, výpis z vysvědčení dostanou při návratu do školy. "Žákům devátých tříd budeme vysvědčení vydávat po úterních on-line třídních schůzkách s rodiči, věnovaných volbě povolání. Dostanou také přílohy k vysvědčení se slovním hodnocením, předvyplněné přihlášky na střední školy, zápisové lístky a informace k přípravě na přijímací zkoušky," dodala Grajciarová.

V pražské škole vysvědčení posílají e-mailem jen na vyžádání

V Základní škole Antonína Čermáka v Praze 6 dnes učitelé standardním způsobem rozdali pololetní vysvědčení žákům prvních a druhých tříd, těm ostatním vedení školy umožnilo si ho dnes a v pondělí přijít vyzvednout na chodbu. Ředitel školy Petr Kavánek ČTK řekl, že rodiče mohou zažádat i o zaslání hodnocení e-mailem, ale řešit to tak u všech by bylo velmi administrativně náročné.

Nejmenší děti mohou nyní podle vládních pravidel do školy chodit prezenčně, a tak si mohly i vysvědčení samy vyzvednout. Například ve třídě I. A tak předání vypadalo normálně, mimořádnou situaci připomínaly jen roušky na tvářích dětí i paní učitelky. Děti si vysvědčení převzaly v kroužku poté, co s učitelkou zhodnotily, co se za první pololetí školní docházky naučily.

Rozdíl proti normálu byl však hned patrný při pohledu na množství prázdných tříd a také na frontu, která se po 11:00 začala tvořit u vchodu do školy. Stáli v ní žáci třetích až devátých tříd, kterým škola umožnila si vysvědčení vyzvednout dnes od 11:00 do 14:00 a ve stejný čas i v pondělí.

"To jsou termíny, kdy jsme připraveni řekněme na nějaký hromadný výdej," vysvětlil Kavánek. Dodal, že rodiče se mohou zastavit i jindy, vysvědčení budou uložena u vedení školy a je možné je vydat kdykoliv. Nyní se vydává tzv. výpis z vysvědčení, listinná podoba s ochrannými prvky se dává až na konci roku.

Na vyžádání je škola podle ředitele schopná poslat dokument i elektronicky, ale nebude to dělat plošně. Kavánek řekl, že pokud by měli posílat všech 600 vysvědčení, zabralo by to dlouhou dobu. Zatím ani neregistruje mnoho žádostí od rodičů. "Viděl bych to na jednotlivé případy, řádově třeba desítky," řekl. Ředitel dále uvedl, že učitelé dostali pokyn, aby děti již před koncem pololetí seznámili v online hodinách s jejich výsledky, a to ideálně i slovně.