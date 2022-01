Zlínští lékaři museli ženě několik hodin před porodem zavést kardiostimulátor

Zlín - Nezvyklý postup a kombinaci zákroků zažili minulý týden lékaři v Krajské nemocnici T. Bati (KNTB) ve Zlíně. Těhotné ženě museli několik hodin před císařským řezem zavést kardiostimulátor. Bez něj hrozila jejímu srdci při císařském řezu srdeční zástava, řekl dnes novinářům primář tamního kardiologického oddělení Zdeněk Coufal. Narodil se zdravý chlapec, také matka je v pořádku.

Čtyřiatřicetiletá Anežka Školová přijela do zlínské nemocnice kvůli ultrazvuku, na kterém se ukázalo, že dítě neprospívá a těhotenství bude muset být ukončeno císařským řezem. Při předoperačním vyšetření lékaři u matky zjistili závažný kardiologický nález. "Kardiologové zjistili, že císařský řez nemůžeme udělat bez podpory srdečních funkcí, protože by to pro ni nemuselo být bezpečné, ani pro dítě," uvedla primářka gynekologicko-porodnického oddělení Marcela Henčlová. Zdravotníci rozhodli, že žena musí nejdříve dostat kardiostimulátor a poté bude možné udělat císařský řez, který kvůli stavu dítěte nešlo dlouho odkládat.

Školová má podle svých slov poruchu srdečního rytmu vrozenou. "Kardiostimulátor má můj otec, bratrovi byl implantován ve 23 letech a mně bylo nemocnění zjištěno v 18 letech," uvedla. I když počítala s tím, že v budoucnu bude muset kardiostimulátor mít, problémy aktuálně necítila. Předchozí dvě děti porodila přirozeně, bez problémů. "Myslela jsem, že jdu do nemocnice na detailnější ultrazvuk a odjedu autobusem zpět domů. Nečekala jsem, že skončím s císařem a ještě s kardiostimulátorem," řekla dnes v nemocnici novinářům.

Oba zákroky absolvovala bez uspání, kardiostimulátor dostala v místním znecitlivění, při císařském řezu měla spinální anestezii. Brzy ráno jí lékaři implantovali kardiostimulátor, kolem poledne podstoupila císařský řez. Zákroky se obešly bez komplikací. Školová se podle svých slov cítí dobře. "Kardiostimulátor nevnímám, spíš se musím hlídat, abych nezatěžovala ruku," uvedla žena, která žije v Uherském Hradišti a je také lékařkou. Ona i syn František, který se narodil v 36. týdnu těhotenství a vážil asi 1800 gramů, by měli být brzy propuštěni domů.

Pro lékaře byla kombinace zákroků raritou. "Nepamatuji se, že bychom něco takového dělali, v jeden den takové zákroky. Rozhodně to není obvyklé. Bylo to komplikované z pozice dítěte i matky," uvedla Henčlová. "Věděli jsme, že se dítě musí narodit, placenta už nefungovala dobře. Operovat však bez předchozího zákroku by bylo velké riziko," uvedla primářka. Nezvyklá situace to byla i pro primáře Coufala. "Takový případ jsme za existence našeho centra neřešili," uvedl. Samotná implantace kardiostimulátoru je podle něj rutinní zákrok, který trvá necelou hodinu. "Raritní bylo to, že bezprostředně poté se uskutečnil porod," dodal Coufal.