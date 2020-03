Zlínský Spur chce zintenzivnit výrobu nanotextilie pro roušky

Zlín - Zlínská společnost Spur chystá zvýšení výroby nanotextilie SpurTex, ze které se dělají zdravotnické roušky schopné zachytit koronavirus. Firma denně vyrobí materiál, ze kterého je asi 10.000 kusů roušek. Od příštího týdne by se výroba měla zdvojnásobit, firma plánuje také výrobu vlastních respirátorů. ČTK to řekl projektový manažer společnosti Rudolf Dittrich. Nanomateriál vyvinula firma společně s Centrem polymerních systémů zlínské univerzity.

Spur zahájil výzkum a vývoj nanomateriálů v roce 2006, výrobu nanovláken na zařízení vlastní konstrukce v roce 2012. Od roku 2018 pokračuje výzkum na univerzitě. Původně se podle rektora Vladimíra Sedlaříka počítalo s využitím materiálu například pro čištění vzduchu a vody. V souvislosti s výskytem nového koronaviru firma řešila, jak by se technologie dala využít. "Zaměřili jsme se na výrobu filtrační látky, vytvořili jsme tkaninu, která se dá použít na výrobu roušek nebo jako filtrační materiál do masek a respirátorů," uvedl Dittrich.

Výroba se podle něj velmi zintenzivnila, před dvěma týdny se vyrábělo na jednu směnu, minulý týden na dvě, nyní se nanotextilie vyrábí ve třísměnném provozu. Spur vyrobí nanotextilii, ze které nasmlouvané firmy v okolí ušijí roušky a dodají je zpět Spuru, který je dodává městu a kraji.

"I díky navázání spolupráce s krajem jsme začali uvažovat o pořízení linky na výrobu respirátorů. Nevidíme v tom jen krátkodobý projekt, ale chtěli bychom podpořit Českou republiku v tom, aby si vytvořila rezervy na dlouhou dobu, protože teď nás to všechny zaskočilo a byli jsme odkázáni na import levného zboží z Číny. A když to najednou nebylo možné, měli jsme velký problém, takže předpokládáme, že Česká republika bude vytvářet nějaké rezervy - strategicke zdroje. Rádi bychom použili naše know how a pomohli," uvedl Dittrich. Podle něj firma jedná s ministerstvem průmyslu a obchodu o zapojení do projektu na zajištění soběstačnosti republiky.

Nanotextilie se vyrábí tak, že ve stroji se na textil rozprašuje roztok chemikálie, která vytváří vrstvu nanovláken, na ni se přidá další textilie, vznikne tak třívrstvý filtrační materiál. Materiál SpurTex má filtrační účinnost 99 procent pro velikost částic 400 nanometrů a odpovídá třídě FFP3. Roušky vyrobené z materiálu jsou nyní jednorázové, podle Dittricha se testuje možnost jejich opakované sterilizace. Výrobci roušek mají o nanomateriál velký zájem, současná kapacita však neumožňuje větší dodávky než pro potřeby Zlínského kraje a jeho záchranných složek.

Společnost Spur se zabývá výrobou plastových výrobků pro různá odvětví. Má asi 250 zaměstnanců, v roce 2018 měla obrat přes jednu miliardu korun.