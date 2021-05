Zlínský soud zprostil matku Radka Březiny obžaloby ze zpronevěry

Zlín – Krajský soud ve Zlíně dnes zprostil matku Radka Březiny, organizátora rozsáhlých obchodů s nezdaněným lihem, obžaloby ze zpronevěry. Podle státního zástupce vyvedla Marie Březinová pomocí vykonstruovaných smluv a dokladů z firmy Energoinvestment, kterou Březina ovládal, téměř 7,4 milionu korun. Podle žalobce jí při tom pomáhal daňový poradce Antonín Dospiva, také jeho soud obžaloby zprostil. Za zpronevěru, podvod a pokus o poškození věřitele a účastenství na nich hrozilo oběma až osm let vězení. Vinu odmítali. Podle dnešního rozsudku nejsou skutky uvedené v žalobním návrhu trestnými činy.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce Radek Bartoš si ve vztahu k oběma obžalovaným ponechal lhůtu pro případné podání odvolání. Ve své obžalobě se opíral o nepřímé důkazy. "Soud toto posoudil a dospěl k závěru, že tyto důkazy nestačí," řekl Bartoš. Jedenasedmdesátiletá Březinová se práva odvolání vzdala, devětašedesátiletý Dospiva se z dnešního jednání omluvil.

Státní zástupce navrhoval uložit Březinové trest okolo pěti let vězení. Nižší nepodmíněný trest žádal i pro Dospivu. Jako alternativu uvedl možnost uložení podmíněných trestů a trestů majetkové povahy. Obhájci požadovali zproštění obžaloby. "Rozsudek je spravedlivý," řekla novinářům po jeho vynesení Březinová.

Podle státního zástupce vyhotovila Březinová, která od Radka Březiny měla plnou moc, s pomocí daňového poradce firmy Dospivy v roce 2013 antedatovanou smlouvu a pokladní doklady. Týkaly se deseti milionů korun, které Březinová půjčila Energoinvestmentu. Zatímco obžaloba tvrdila, že půjčka byla fiktivní, Březinová uvedla, že peníze firmě na základě ústní dohody se synem skutečně poskytla. "Důkazy bylo spíše potvrzeno, že půjčka skutečně poskytnuta byla," řekl předseda trestního senátu Jiří Dufek. Zmínil například výpovědi Radka Březiny, zaměstnankyň firmy Energoinvestment a insolvenční správkyně.

Podle obžaloby Březinová později prodala vůz Ferrari a železný šrot z majetku firmy a z účtu podniku na svůj převedla 2,8 milionu korun, čímž získala v součtu přes šest milionů. Také podle žalobce přiměla zaměstnance firmy k vyplacení 1,3 milionu korun v její prospěch. Poté, co se Energoinvestment v roce 2015 dostal do insolvenčního řízení, v něm uplatnila zbývající část údajné půjčky a úrok z prodlení ve výši téměř 5,2 milionu. Tím podle Bartoše vznikla 44 věřitelům firmy škoda přes 700.000 korun. Podle Dufka se ale nepotvrdilo, že by byl majetek ze společnosti vyveden neoprávněně. Jelikož to ale byla jedna z možností, považuje podání obžaloby ve věci za legitimní.

Ke stíhání Radka Březiny v této kauze státní zastupitelství kvůli neúčelnosti nepřistoupilo, za obchody s nezdaněným lihem si odpykává 13 let vězení. Způsobenou škodu vyčíslil olomoucký vrchní soud na 5,6 miliardy korun. Březinova kauza zaměstnává policii a žalobce od podzimu 2012, kdy se po vypuknutí metylalkoholové aféry zaměřili na nelegální výrobny lihovin.