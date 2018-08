U Krajského soudu ve Zlíně pokračovalo 24. srpna 2018 hlavní líčení s Antonínem Cápkem a Adrianou Černotovou (na snímku). Podle obžaloby nabízeli v penzionu v Kostelanech na Kroměřížsku mezi lety 2004 a 2014 zákazníkům dívky včetně mladistvých k sexuálním službám, za něž inkasovali peníze. Za obchodování s lidmi, kuplířství, ohrožování výchovy dítěte a podávání alkoholu dítěti jim hrozí až 12 let vězení.

U Krajského soudu ve Zlíně pokračovalo 24. srpna 2018 hlavní líčení s Antonínem Cápkem a Adrianou Černotovou (na snímku). Podle obžaloby nabízeli v penzionu v Kostelanech na Kroměřížsku mezi lety 2004 a 2014 zákazníkům dívky včetně mladistvých k sexuálním službám, za něž inkasovali peníze. Za obchodování s lidmi, kuplířství, ohrožování výchovy dítěte a podávání alkoholu dítěti jim hrozí až 12 let vězení. ČTK/Glück Dalibor

Zlín - Krajský soud ve Zlíně dnes uložil Antonínu Cápkovi a jeho bývalé spolupracovnici Adrianě Černotové podmíněné tresty tří let odnětí svobody s pětiletou zkušební dobou. Senát je uznal vinnými z obchodování s lidmi, kuplířství, ohrožování výchovy dítěte a podávání alkoholu dítěti. Sedmapadesátiletý Cápek a pětatřicetiletá Černotová podle spisu v letech 2006 až 2014 nabízeli zákazníkům k sexuálním službám nejméně deset dívek včetně minimálně jedné mladistvé.

Cápek navíc musí podle rozsudku zaplatit peněžitý trest 500.000 korun, Černotová 200.000 korun. Obžalovaným hrozilo až 12 let vězení, vinu odmítli. Rozsudek není pravomocný, Černotová a zastupující žalobkyně si ponechaly lhůtu pro podání případného odvolání, Cápek na dnešní vynesení rozsudku nepřišel.

Podle předsedkyně senátu Ivety Šperlichové byly jedinými přímými důkazy výpovědi poškozených dívek. Původní obžaloba dvojici vinila, že nabízeli k sexuálním službám hned několik mladistvých, podle soudu se to však podařilo prokázat u jediné dívky. "U toho nejzávažnějšího trestného činu obchodování s lidmi zůstala toliko jedna poškozená, které už téměř bylo 18 let. A vzhledem k dosavadní bezúhonnosti obžalovaných jsme dospěli k závěru, že trest nepodmíněný by byl nepřiměřeně přísným a že bude dosaženo účelu trestu i výchovným podmíněným trestem, samozřejmě v maximální možné výměře, a peněžitým trestem," řekla novinářům Šperlichová.

Černotová rozsudek před soudní síní odmítla komentovat, její obhájkyni Janu Rejžkovou prý nepřekvapil. "Co se týče výroku o trestu, musím říct, že s tímto výrokem i odůvodněním se ztotožňuji. S čím se neztotožňuji, je argumentace soudu stran viny paní Černotové, neboť se domnívám, že po stránce objektivní a subjektivní nebylo bez důvodné pochybnosti prokázáno, že se podílela na žalovaných skutcích," uvedla Rejžková.

Dívky podle žalobce Lea Foltýna provozovaly prostituci pro Cápka, ke kterému se později přidala i Černotová. Šlo hlavně o studentky kroměřížských středních škol. Dvojice je podle obžaloby zvala do penzionu v Kostelanech na Kroměřížsku, kde se konaly soukromé večírky. Najaté dívky při nich zákazníkům údajně poskytovaly sexuální služby, na večírcích byl navíc volně dostupný alkohol, který hosté a dívky, podle spisu i nezletilé, popíjeli.

Zákazníci za účast na večírcích údajně platili 12.000 až 15.000 korun. Dívky si podle žalobce sjednával Cápek sám, případně přes webové stránky. Za služby, které prý poskytovaly jak hostům, tak Cápkovi, dostávaly obvykle 3000 korun, další získané peníze zůstávaly obžalovaným. Cápek si tak podle obžaloby přišel na více než milion korun, společně s Černotovou vydělali dalších nejméně 61.000 korun.

Státní zástupce Černotovou vinil i z provozování erotického privátu v Brně, kde pro ni zřejmě pracovaly v roce 2010 tři dívky. Obvyklá hodinová sazba u dívek podle obžaloby obvykle činila 1500 korun, 40 procent této částky odevzdávaly Černotové, která si díky tomu přišla na dalších nejméně 200.000 korun.